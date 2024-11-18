全家竟然跟隨緣聯名了！不管你是不是吃素，素食泡麵「隨緣」好吃的名氣是口耳相傳人氣款，這次全家為了迎接國際蔬食日，特意和「隨緣」聯手推出全新限定「素魷魚羹麵」，將隨緣經典泡麵為靈感，讓蔬食控到超商有更多選擇。同時，也有飯糰、筆尖麵和杏仁國寶奶茶3款植覺生活三款新品，無論早午晚餐還是下午茶都能在全家滿足。



▲全家蔬食新品和隨緣聯名/ WalkerLand窩客島整理提供。



全家Ｘ隨緣聯名新品「素魷魚羹麵」是以隨緣明星泡麵口味作為發想，大塊Q彈素魷魚，加上大白菜、黑木耳，加淋上些許烏醋提味，就猶如是在小吃攤販中品嚐的美味，涼涼的天氣吃一碗超療癒。



▲全家Ｘ隨緣聯名「素魷魚羹麵」/ WalkerLand窩客島整理提供。



而全家也自己研發兩款蔬食新品，「大口蕃茄牛若風味飯糰」與「義式蕃茄蔬菜筆尖麵」，將紅醬、植蔬牛若塊與多彩蔬菜完美結合，後者還加入酸豆與朝天椒提味，增添豐富的酸辣感超涮嘴。11/20至11/22期間，「全家」會員還可輸入優惠代碼，享限時七折起的超值優惠。



▲▼全家蔬食新品「大口蕃茄牛若風味飯糰」與「義式蕃茄蔬菜筆尖麵」/ WalkerLand窩客島整理提供。





隨著寒冬來臨，熱飲也是必喝人氣款，全家搖搖茶吧推出首款無咖啡因飲品「杏仁國寶奶茶」，以南非博士茶搭配濃郁杏仁，香氣濃厚且入口滑順。即日起至12/10，「全家」會員可享新品嚐鮮優惠價59元，更有APP搶券活動，最低49元即可品嚐這款話題飲品。溫暖又健康的冬季茶飲，在冷天裡喝得暖心又暖胃。



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▲全家無咖啡因飲料「杏仁國寶奶茶」/ WalkerLand窩客島整理提供。







全家Ｘ隨緣聯名

素魷魚羹麵 85元



全家蔬食推薦

1、大口蕃茄牛若風味飯糰(奶蛋素) 62元

優惠：11/20-11/22於APP輸入代碼「9182917」可享49元優惠。



2、義式蕃茄蔬菜筆尖麵(植物五辛素，含奶蛋)89元

優惠：11/20-11/22於APP輸入代碼「9182921」可享79元優惠。



3、杏仁國寶奶茶 65元

優惠：即日起至12/10，會員嚐鮮價59元(原價65元)；11/19前，會員APP優惠趣搶券活動，憑券享49元優惠價(兌換至11/26)。