「名勝世界壹號」自2024年11月1日起展開為期半年中東巡迴航程，而三趟航次的岸上觀光行程亦精彩絕倫，如週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次，除了可以選擇參加「海塞卜城市之旅」外，還有絕對讓海豚控興奮不已的「傳統帆船峽灣巡遊」，和老船長一同在阿拉伯海灣尋找海豚。



▲名勝世界壹號航進阿曼王國/ WalkerLand窩客島整理提供

▲搭乘傳統帆船遊穆桑達姆半島/ WalkerLand窩客島整理提供

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。



名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe

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▲船上廣受好評的玫瑰茶為船員自製/ WalkerLand窩客島整理提供



▲經驗豐富、可靠的老船長/ WalkerLand窩客島整理提供

▲航行沿途景致/ WalkerLand窩客島整理提供▲部分島嶼仍有少數居住者/ WalkerLand窩客島整理提供▲眼明手快才能「捕捉」海豚的身影/ WalkerLand窩客島整理提供▲海塞卜港口的浪貓/ WalkerLand窩客島整理提供