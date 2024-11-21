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名勝世界壹號海塞卜岸上觀光推薦！「傳統帆船峽灣巡遊」老船長帶你追海豚、秘境浮潛。

名勝世界壹號 海塞卜 阿曼王國
2024-11-21 10:16:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

「名勝世界壹號」自2024年11月1日起展開為期半年中東巡迴航程，而三趟航次的岸上觀光行程亦精彩絕倫，如週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次，除了可以選擇參加「海塞卜城市之旅」外，還有絕對讓海豚控興奮不已的「傳統帆船峽灣巡遊」，和老船長一同在阿拉伯海灣尋找海豚。

▲名勝世界壹號航進阿曼王國/ WalkerLand窩客島整理提供
▲搭乘傳統帆船遊穆桑達姆半島/ WalkerLand窩客島整理提供



「傳統帆船峽灣巡遊」由經驗豐富的老船長掌舵，帶領大家深入阿拉伯海灣追尋海豚身影、前往秘境浮潛，而船上也有兩名船員分別負責沿途導覽解說，以及茶飲餐點服務；值得一提的是，這裡傳統帆船打破大眾對於遊船衛生清潔欠佳的刻板印象，乾淨又舒適，不少遊客索性半倚在船頭臥榻、伴著徐徐海風休憩。

▲成群的候鳥猶如海天分隔線/ WalkerLand窩客島整理提供

▲傳統帆船上備有道地午餐/ WalkerLand窩客島整理提供

這趟「傳統帆船峽灣巡遊」最令大家引頸期盼的自然是野生海豚，登船之際老船長便表示當日直擊海豚機率高達85%，果不其然有成功目睹數隻海豚優游身影，遊客們無不振臂歡呼；最後特別提醒，這屬於野生動物觀察活動，恕無法保證出海一定能觀賞到海豚。

推薦閱讀：名勝世界壹號航進阿曼王國 ！「海塞卜城市之旅」走訪觀光景點，走進人民日常。

▲▼老船長帶領大家尋找野生海豚/ WalkerLand窩客島整理提供

 

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。

名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe

 

更多「海塞卜傳統帆船峽灣巡遊」照片


▲船上廣受好評的玫瑰茶為船員自製/ WalkerLand窩客島整理提供

▲經驗豐富、可靠的老船長/ WalkerLand窩客島整理提供



▲航行沿途景致/ WalkerLand窩客島整理提供

▲部分島嶼仍有少數居住者/ WalkerLand窩客島整理提供


▲眼明手快才能「捕捉」海豚的身影/ WalkerLand窩客島整理提供

▲海塞卜港口的浪貓/ WalkerLand窩客島整理提供

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