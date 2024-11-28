在台灣懂吃的老饕們，一定不會錯過「海峽會」於今年冬季推出一場奢華味覺饗宴。這一次結合日式割烹與台粵中餐的精湛工藝，帶來雙主題「蟹禮」與「蟹宴」，以日本北海道松葉蟹、石川縣香箱蟹及台灣萬里花蟹為主角，搭配多元化的烹調手法，完美展現螃蟹的極致風味。期間限定、沒有預約吃不到。



▲▼ 頂級日本蟹料理！海峽會與辰割烹打造「頂級松葉蟹 香箱蟹料理」老饕必吃/ WalkerLand窩客島整理提供



海峽會冬季「蟹宴」與「蟹禮」雙重饗宴

首先在「蟹禮」方面由辰割烹料理長門間賢彥打造，以珍稀的松葉蟹和香箱蟹為核心，匠心設計多道菜色，層層展現食材的細膩與豐富風味。「松葉蟹海膽海苔天婦羅」運用松葉蟹與海膽，包裹於鹹香海苔中炸至金黃，搭配高湯醬汁，鹹香與鮮甜交織出獨特滋味。▲頂級日本蟹料理 松葉蟹海膽海苔天婦羅 / WalkerLand窩客島整理提供「松葉蟹腿高湯涮涮」以現刨柴魚與昆布熬製的高湯為底，輕涮豐潤的松葉蟹腿肉，搭配蟹膏醬品嚐，讓每一口都充滿鮮香與細膩口感。「香箱蟹搭土佐醋」則將香箱蟹手工拆解後清蒸，肉質細緻與外子鮮脆相得益彰，配以特製土佐醋提升風味，讓每一口蟹肉更具層次感。▲松葉蟹腿高湯涮涮以現刨柴魚與昆布熬製的高湯為底，輕涮豐潤的松葉蟹腿肉，搭配蟹膏醬品嚐，讓每一口都充滿鮮香與細膩口感 / WalkerLand窩客島整理提供另一道「松葉蟹紫蘇醋凍」以蒸製工藝保留松葉蟹的鮮甜，搭配紫蘇醋凍，使蟹肉的香氣更加清新濃郁。「松葉蟹土鍋飯」以昆布柴魚高湯為基底，將蟹肉、白蘿蔔與米飯悶煮，米粒吸收蟹的精華後，鋪上鮭魚卵增添鮮香，成為整套饗宴的壓軸美味。每位套餐售價6,000元，需另加10%服務費，菜色將根據食材季節性進行微調，提供饕客最新鮮的享受。▲必吃松葉蟹土鍋飯，將蟹肉、白蘿蔔與米飯悶煮，米粒吸收蟹的精華後，鋪上鮭魚卵增添鮮香，成為整套饗宴的壓軸美味 / WalkerLand窩客島整理提供而在台粵中餐推出的「蟹宴」則以萬里花蟹和湖蟹為主，融合中式經典工藝，帶來一道道獨具特色的佳餚。「三十載花雕芙蓉蟹」嚴選台灣萬里花蟹，以古法清蒸，讓蟹肉的鮮甜完美保留，搭配滑嫩芙蓉蛋白，吸附花雕酒醇厚香氣，形成豐富的味覺層次。「湖蟹粉羊肚菌藤瓜」選用中國雲南野生羊肚菌內填手工拆蟹粉，並以蝦膏封口，再搭配清甜的藤瓜，將蟹的鮮香與野生菌的濃郁香氣緊密結合，讓每一口都能感受到多層次的味道與細膩的口感。「蟹宴」還包含多道經典佳餚，如以三十年陳年花雕酒為基底調味的蟹肉羹，搭配酥炸大閘蟹鉗與蟹膏醬，展現大閘蟹的豐富口感；還有一道將蟹肉與香蔥拌炒後加入自製湯汁慢燉的蟹黃燉麵，濃郁的湯汁包裹每一根麵條，帶來令人回味無窮的溫暖口感。「蟹宴」套餐每人售價5,680元，需另加10%服務費，即日起開放訂位。這場冬季螃蟹盛典完美融合中日料理的精髓，以獨具匠心的手法展現珍稀食材的頂級風味。無論是松葉蟹的鮮甜細膩，還是花蟹的濃郁層次，每一道菜都代表廚師對食材的深刻理解與對技藝的極致追求。這是冬季愛蟹者不可錯過的饗宴，也是饕客探索螃蟹美味世界的絕佳選擇。▲海峽會冬季「蟹宴」與「蟹禮」雙重饗宴 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：即日起至2025年1月中旬

活動地點：海峽會台粵中餐與辰割烹

官網：http://www.csclub.com.tw/



蟹禮 (日式割烹)每人6,000元（需另加10%服務費）

松葉蟹海膽海苔天婦羅

松葉蟹紫蘇醋凍

松葉蟹腿高湯涮涮

松葉蟹土鍋飯

香箱蟹搭土佐醋

鱈魚白子菊花椀



蟹宴 (台粵中餐)每人5,680元（需另加10%服務費）

三十載花雕芙蓉蟹

湖蟹粉羊肚菌藤瓜

蟹肉羹配酥炸大閘蟹鉗

蟹黃燉麵