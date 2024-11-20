美國百朗BROAN正式推出專為台灣家庭設計的全新「PETNONA小輕空淨機」，以輕量、美型、高效淨化的創新設計，成為市場上備受關注的焦點。這款空氣清淨機，體積僅如A4紙大小，重量僅有3公斤，並附有質感PU皮革提把，輕便實用且時尚美觀，不論放置於任何空間都能與家居風格完美融合。



▲百朗PETNONA空淨機！家庭空氣守護者，輕巧高效打造森林般清新空氣 / WalkerLand窩客島整理提供



「PETNONA小輕空淨機」針對台灣潮濕氣候量身訂製，特別適合有毛孩、嬰幼兒與銀髮族的家庭使用。內建的「鉑納淨技術」，能有效清除空氣中的細菌、病毒與異味，達到99.9%的病毒滅除率。同時，它還能釋放業界最高濃度的負離子，讓室內空氣如同置身森林般清新。其三合一過濾系統包括過濾毛髮與灰塵的初效濾網、HEPA13等級濾網，以及胺基改性活性炭濾網，層層把關有效攔截PM2.5懸浮粒子、有害氣體與過敏原，徹底改善家庭空氣品質。



除此之外，百朗的小輕空淨機還具備多項貼心設計。外殼採用食品級HIPS材質，不僅防刮耐用，還能避免寵物舔咬時釋放有害物質。其跑車式斜進風口不僅提升進氣效率，也能阻擋毛髮進入機內，延長濾芯壽命。智能濾芯設計簡化更換流程，用戶只需「一提一轉」即可輕鬆完成。運作時的噪音僅33分貝，並具備無光源低分貝睡眠模式，即便是淺眠者或敏感的寵物也能安心使用。



▲百朗PETNONA空淨機！外殼採用食品級HIPS材質，不僅防刮耐用，還能避免寵物舔咬時釋放有害物質。 / WalkerLand窩客島整理提供



同時作為全球空氣品質領導品牌，百朗創立於1932年，至今已擁有近百年歷史，其專注於通風與空氣淨化技術的創新，並在美國市場占有率高達80%。該品牌在全球擁有五座工廠與研發中心，近年來更成為國際室內空氣解決方案的主要供應商。此次針對台灣市場推出的「PETNONA小輕空淨機」，正是百朗對在地需求的深入研究與創新成果。



並且，百朗全球副總裁兼亞洲區總經理Ms. Yen Lin親臨現場。這位來自台灣的華裔女企業家，以其國際經驗和專業，將百朗的創新技術帶入亞洲市場。她表示，「PETNONA小輕空淨機」的設計，結合台灣家庭對空氣品質提升的需求，充分體現了百朗「Better Air, Better Life」的品牌理念。她也特別強調，百朗期望透過這款空氣清淨機，讓更多人享受到清新健康的室內空氣，提升生活質量。



▲百朗創立於1932年，至今已擁有近百年歷史，其專注於通風與空氣淨化技術的創新，並在美國市場占有率高達80% / WalkerLand窩客島整理提供





PETNONA小輕空淨機

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