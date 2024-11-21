日本LAWSON再度推出讓抹茶控失心瘋的新品，這次與擁有近200年歷史的京都宇治抹茶老字號「森半」聯名，在LAWSON「MACHI cafe＋」門市推出兩款期間限定飲品，抹茶控絕對一顆就愛上。



▲LAWSON「MACHI cafe＋」攜手京都宇治抹茶老字號「森半」推出全新抹茶飲品。





LAWSON「MACHI cafe＋」抹茶風味新品上市

LAWSON在2022年9月推出全新概念的「MACHI cafe＋」，每杯飲品都採用現點現做，看似不符合快速便利的潮流，但這樣的服務是源於LAWSON店員們「希望能透過親手製作飲品與顧客交流」的心願。在「MACHI cafe＋」，每一杯飲品都是由通過LAWSON內部認證的「Fantastista」專業認證店員精心調製，從新鮮香蕉製作的冰沙，到現磨的精品咖啡，每天都提供6～10種不同品項，希望讓每位顧客造訪都能有新鮮體驗，這次再推日本代表性的抹茶飲品，致力將抹茶最純粹的滋味帶給消費者。



▲LAWSON「MACHI cafe＋」每天都會推出現點現做的飲品。



這次的聯名夥伴是京都宇治抹茶界的大家長「森半」，從1836年創立至今，堅持由茶師親自嚴選優質茶葉，以獨特的製茶工藝聞名，深受日本人喜愛。能喝到這樣的百年老舖監製的抹茶飲品，實在是不容錯過的機會！



▲京都宇治抹茶老字號「森半」對自家抹茶充滿自信。





必推抹茶飲品01：濃郁宇治抹茶拿鐵（濃い宇治抹茶ラテ）

這款飲品最大亮點就是抹茶用量為一般MACHI cafe抹茶拿鐵的兩倍，使用「森半」特製的100%宇治抹茶，搭配100%牛奶調製，完美呈現抹茶的馥郁香氣，同時保留牛奶的自然甜味。喝起來不會過於苦澀，而是帶有溫和的回甘，茶香濃郁層次豐富！



▲抹茶用量是平常的兩倍，濃郁的抹茶拿鐵品嚐得到抹茶的香醇味。





必推抹茶飲品02：宇治抹茶冰沙（宇治抹茶スムージー）

同樣使用「森半」的頂級抹茶，不過特別加入煉乳提升甜度，口感綿密滑順猶如在品嚐抹茶甜點。推薦可以多加50日幣點選鮮奶油，濃郁奶香與抹茶的完美結合，絕對值回票價！



▲頂級抹茶搭配煉乳，將甜度和茶香調和的恰到好處。



這次新品只在特定的LAWSON「MACHI cafe＋」門市販售，目前僅在東京、神奈川、埼玉等關東地區的35間門市有售，喜愛抹茶的朋友記得把這篇收藏起來，下次去日本一定要特地去喝看看啊！







MACHI cafe＋