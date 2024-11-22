隨著聖誕節即將來到，東京青山的老字號西式甜點品牌YOKU MOKU旗下迷你甜點專賣店UN GRAIN推出2024限定聖誕甜點。UN GRAIN的聖誕節限定甜點，以「聖誕老人的禮物」為主題，將一個個禮物盒，化作色彩繽紛的迷你甜點，營造打開聖誕禮物的驚喜感，一次推出6款不同風味的迷你甜點，整齊排列在一起時，可愛的模樣讓人不禁展露笑容，準備為大家的聖誕節增添繽紛色彩與歡樂笑容！



▲充滿聖誕節氛圍的法式甜點。



▲以聖誕禮物為發想的2024年聖誕節限定甜點。

迷你聖誕限定禮盒2024：漆黑誘惑（Noir）

將伯爵茶香注入濃郁巧克力中，搭配微酸的覆盆子果凍，層次豐富令人回味無窮！特別推薦搭配紅酒享用，絕對是巧克力控的首選。



▲巧克力與覆盆子的組合，酸酸甜甜最適合喜愛巧克力的朋友。





迷你聖誕限定禮盒2024：純白夢幻（Blanc）

以南法傳統牛軋糖為靈感，打造聖誕限定款！開心果奶油與杏桃果凍、牛軋糖慕斯層層堆疊，每一口都能品嚐到開心果的香脆、滑順的果凍，以及櫻桃和杏桃的果肉，口感豐富超驚艷！



▲杏桃與開心果組合，嚐得到開心果的香脆口感。





迷你聖誕限定禮盒2024：翠玉和風（Vert）

將日式風味以法式工藝重新詮釋！抹茶的醇厚與柚子的清爽完美融合，特別採用雙層柚子設計：一層製成檸檬奶油突顯香氣，另一層做成果凍帶來清新口感，讓抹茶的苦澀變得柔和宜人。



▲嚐起來有抹茶的香氣和柚子的清爽感。





迷你聖誕限定禮盒2024：玫瑰戀曲（Rose）

精選頂級的草莓品種，保留整顆果實的新鮮香甜，搭配覆盆子提升微酸層次，清爽不膩口，是豐盛聖誕大餐後的完美甜點！



▲莓果和薰衣草組合，適合作為吃完油膩大餐後甜點。

迷你聖誕限定禮盒2024：栗香密語（Châtaigne）

以栗子為主角，搭配酒香的奢華款式！濃郁的栗子奶油中藏有栗子果肉與清爽果凍，一次品嚐多重栗子風味，再搭配黑醋栗的酸味更襯托出栗子的甜美。



▲栗子和黑醋栗的奢華組合，還帶有淡淡的酒香，是充滿大人味的甜點。





迷你聖誕限定禮盒2024：陽光微笑（Jaune）

檸檬慕斯包裹著蜂蜜奶油與果凍，每一口都充滿檸檬與蜂蜜的香氣。蛋糕體使用橄欖油製作，底層的檸檬酥餅增添口感，連小朋友都愛不釋手！



▲最受歡迎的檸檬口味，清爽不甜膩。

迷你聖誕限定禮盒2024（プティ ノエル2024）

這些精緻可愛的迷你甜點不僅顏值爆表，更完美重現拆開聖誕禮物時的驚喜感！快來感受這場甜蜜的聖誕饗宴吧！

售價：4,800日幣(含稅)

商品販售日：12月21日〜25日

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