超狂「巨無霸XXL水餃」到底有多大！南港美食「北大荒水餃店」憑巨無霸水餃和超人氣滷味，在Google累積將近萬則好評，甚至被網友稱作「被水餃耽誤的滷味店」。搭配特製醬料，一口水餃、一口滷味，秒變黃金組合，簡樸的小店卻蘊藏大大驚喜，南港人不能沒吃過。



▲▼南港美食「北大荒水餃店」巨無霸XXL水餃有多大 / WalkerLand窩客島整理提供



南港展覽館/南港車站美食推薦 北大荒水餃店

地址：台北市南港區南港路一段201號

營業時間：11:00–21:30