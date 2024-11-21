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超狂XXL水餃！南港美食「北大荒水餃店」網友稱「被水餃耽誤的滷味店」。

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2024-11-21 22:00:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

超狂「巨無霸XXL水餃」到底有多大！南港美食「北大荒水餃店」憑巨無霸水餃和超人氣滷味，在Google累積將近萬則好評，甚至被網友稱作「被水餃耽誤的滷味店」。搭配特製醬料，一口水餃、一口滷味，秒變黃金組合，簡樸的小店卻蘊藏大大驚喜，南港人不能沒吃過。
南港美食「北大荒水餃店」巨無霸XXL水餃有多大 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼南港美食「北大荒水餃店」巨無霸XXL水餃有多大 / WalkerLand窩客島整理提供
南港美食「北大荒水餃店」巨無霸XXL水餃有多大 / WalkerLand窩客島整理提供



「北大荒水餃」位於南港路一段，位在捷運南港展覽館站與南港站之間，步行皆有段距離。不過這邊用餐時段經常客滿，中午多是上班族，晚上則擠滿附近居民與老饕，內用要自己找座位再到櫃檯點餐。而店內環境則是較為樸實，不過熱鬧的氛圍和陣陣香氣，替小店增添不少人情味。  

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南港美食「北大荒水餃店」位在捷運南港展覽館站與南港站之間 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼南港美食「北大荒水餃店」位在捷運南港展覽館站與南港站之間 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
南港美食「北大荒水餃店」位在捷運南港展覽館站與南港站之間 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

這邊最受矚目的就是「巨無霸XXL水餃」，每顆相當於一般水餃的兩倍，吃6顆就能感受到飽足。水餃皮稍厚但不乾，內餡紮實多汁，搭配店家特製醬料，讓人回味無窮。不過要注意，這邊每單水餃最少要買6顆，一顆價錢是9元，雖然單價較高，但份量也完全不同。  
南港美食「北大荒水餃店」每顆相當於一般水餃的兩倍 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼南港美食「北大荒水餃店」每顆相當於一般水餃的兩倍 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
南港美食「北大荒水餃店」每顆相當於一般水餃的兩倍 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​


除了水餃，他們家最夯的就是這「滷味櫃」，一共提供超過20種選擇，包括豆干、海帶、滷蛋等經典小吃，滷汁香氣濃郁但不過鹹，每一樣都充滿入味的層次感。滷味與水餃或麵搭配食用，堪稱完美的黃金組合，難怪被網友稱作「被水餃耽誤的滷味店」。
南港美食「北大荒水餃店」被網友稱作「被水餃耽誤的滷味店」 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲南港美食「北大荒水餃店」被網友稱作「被水餃耽誤的滷味店」 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

「北大荒水餃」以其份量十足的巨無霸水餃和多樣滷味征服無數味蕾，難怪被列為南港必吃小吃之一。雖然環境簡樸，但豐富的餐點選擇和美味品質讓人無懈可擊。若想體驗飽足感與味蕾的雙重滿足，「北大荒水餃」絕對是值得一試的好選擇。
南港美食「北大荒水餃店」菜單售價 / WalkerLand窩客島整理提供
▲南港美食「北大荒水餃店」菜單售價 / WalkerLand窩客島整理提供

 

南港展覽館/南港車站美食推薦 北大荒水餃店

地址：台北市南港區南港路一段201號
營業時間：11:00–21:30

 

 

 

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北大荒水餃店

phone02-2788-0455
place台北市南港區南港路一段201號
3.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.14
服務品質
2.95
裝潢氣氛
2.52
CP值
3.81
share place
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