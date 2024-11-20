說到聖誕樹、聖誕節，最讓人羨慕的就是高雄人有高雄夢時代「聖誕燈會」，不會讓人失望、更不會讓拍不到美照。高雄夢時代購物中心2024全新聖誕節，以「愛‧Sharing」活動為核心，在高雄打造浪漫的「倫敦」英倫風情，除了有超過13米高的聖誕主樹「Purple Wish」成為活動亮點，還有10座主題區、結合古典與現代的燈光秀，自即日起至2025年1月1日，每晚六點至九點為高雄人呈現夢幻光影。



▲高雄2024聖誕節！夢時代「愛‧Sharing」11座主題燈區，必拍攻略搶先看 / WalkerLand窩客島整理提供





高雄夢時代即日起至12月底將推出一系列兼具藝術、娛樂與購物體驗的活動。其中，11月23日「安徒生和莫札特的創意劇場」將帶來「夢回奧茲國」的特別版本，並邀請民眾戴上綠色幸運草飾品一同加入奇幻探險，參與者還可獲得幸運草精美小禮。11月30日晚間則邀請專業表演團隊演出英式踢踏舞，搭配凱爾特手風琴音樂，營造英倫酒吧氛圍。



▲高雄2024聖誕節！夢時代「愛‧Sharing」11座主題燈區，必拍攻略搶先看 / WalkerLand窩客島整理提供





此次活動還涵蓋多處精心設計的燈光與主題區域，包括以英國四大國花設計的「璀璨榮耀」、展現古今交融的「泰晤士夜語」以及英式經典午後茶派對「Tea Time」。在1樓「倫敦奇旅」展區，訪客可乘坐復古時空列車進行拍照打卡，並體驗互動遊戲贈品。而「仙境森林光影屋」則運用3D投影技術，打造彷彿進入「愛麗絲夢遊仙境」的奇幻感受，吸引家庭和朋友一同參與。



▲▼高雄2024聖誕節！夢時代「愛‧Sharing」11座主題燈區，必拍攻略搶先看 / WalkerLand窩客島整理提供





高雄夢時代表示，整個活動月中，有音樂表演、下午茶體驗以及聖誕市集等活動。平安夜將由OPEN劇團與雪鈴兔波波帶來溫馨的聖誕音樂劇，並邀請金曲樂團演奏經典英式搖滾，讓人感受平安夜的歡樂與溫暖。「愛‧Sharing」活動以藝術、音樂與互動體驗為主軸，透過創新的設計和滿滿的英倫氛圍，讓每位到訪者在浪漫中共享愛與歡樂。



▲▼高雄2024聖誕節！夢時代「愛‧Sharing」11座主題燈區，必拍攻略搶先看 / WalkerLand窩客島整理提供



高雄夢時代2024「愛‧Sharing」11大主題燈區



紫願聖誕樹（Purple Wish）

高達13米的聖誕主樹，以英國皇室婚禮為靈感，結合經典吊燈與皇家花藝。

特色： 藉由燈光與設計呈現英倫典雅氣質。



璀璨榮耀（London Glory）

融合四種英國代表花卉（水仙、薔薇、酢漿草、薊花）。

亮點： 雄獅加冕儀式，象徵高貴與勇氣。



奇幻特快車（Fantasy Express）

魔法列車帶領遊客展開奇幻冒險旅程。

驚喜： 車站內設有隱藏互動裝置等待探索。



泰晤士夜語（River Thames）

以倫敦塔橋和泰晤士河為靈感，結合星空景致與城市元素。

體驗： 感受傳統與現代的碰撞之美。



英倫下午茶（Tea Time）

打造巨型茶杯與甜點裝置，呈現英式傳統下午茶氛圍。

特色： 茶香與甜點視覺的雙重饗宴。



現代童話（Modern Fairytale）

皇家馬車、玫瑰瀑布與幸福煙火交織出童話般的夢幻場景。

亮點： 現場許願卡活動，限量供應。



倫敦奇旅（London Journey）

復古列車結合倫敦地標，帶領遊客穿越時空。

活動： 互動拍照與摩天輪抽獎遊戲。



仙境光影屋（Wonderland Forest）

巨型柴郡貓、樹籬迷宮與光影技術重現《愛麗絲夢遊仙境》經典場景。

體驗： 沉浸式異世界冒險。



搖滾英倫（Rock in London）

英倫搖滾音樂與燈光效果交織的現場體驗。

特色： 每晚主題燈光秀與音樂演出。





Swinging London

再現1960年代倫敦自由與創新文化，結合音樂、時尚與藝術元素。

體驗： 在藝術與音樂中穿梭，感受英倫潮流精髓。



英倫聖誕村（Christmas Village）

充滿節日氣氛的聖誕村，結合手工藝品與音樂表演。

亮點： 聖誕老公公現身，提供拍照合影的機會。





高雄夢時代2024「愛‧Sharing」活動列表

紫願聖誕樹（Purple Wish）

高13米，設計靈感源自英國皇室風格，結合嫁紗、吊燈及皇家花藝元素。

燈光秀時間： 每日18:00-21:00，每小時一次。

《夢回奧茲國》表演

時間： 11月23日。

特色： 童話改編冒險故事，參加者可獲得綠色幸運草飾品與禮品。



英倫音樂與舞蹈

時間： 11月30日。

內容： 踢踏舞、凱爾特音樂及經典英式歌曲表演。



平安夜音樂劇

時間： 12月24日。

特色： 金曲樂團現場演奏英倫搖滾樂曲。



聖誕市集

時間： 12月的每個週末。

內容： 異國美食、手作商品及互動遊戲，適合全家同樂。



仙境變裝派對

時間： 每週六日。

內容： 《愛麗絲夢遊仙境》主題變裝互動。



仙境森林光影屋

時間： 每週六日。

內容： 體驗沉浸式奇幻光影秀。



購物優惠滿額贈活動

時間： 11月21日至12月1日。

內容：

消費滿3000元：回饋300元。

消費滿6000元：加贈電子抵用券。

限量贈禮： 11月18日，消費滿8000元即可獲「愛‧Sharing音樂盒雪花球」。



打卡分享

參與活動拍照並分享至社群，可抽取摩天輪搭乘機會。