熱愛巧克力的螞蟻人一定不能錯過這次在文青聖地「代官山」舉行的盛大巧克力展，代官山 T-SITE限時舉辦「Venture CHOCOLAT Fes 假日活動」將於2024年12月7日及8日快閃兩天，一次網羅10個創新趨勢巧克力品牌，帶來最極致的巧克力盛宴。

巧克力控必訪！代官山T-SITE「Venture CHOCOLAT Fes 假日市集」

首次推出的巧克力盛會「Venture CHOCOLAT Fes」集結了眾多創新巧克力品牌齊聚一堂，主打「值得向他人推薦的嶄新、冒險、創新巧克力」的嶄新體驗活動。共有10個創新巧克力品牌共襄盛舉，獨家提供「適合假日季節享用的特別巧克力」，限量100名參加者可以在店內用餐品嚐。此外，還將舉行巧克力的座談會及展板展示等，讓旅人有機會親自與這些創新巧克力品牌的業者們互動。



▲巧克力愛好者不可錯過的巧克力盛會「Venture CHOCOLAT Fes」將在代官山快閃兩天。



在這次的巧克力盛會中精選了10個在假日季節特別值得品嚐的創新巧克力品牌，每天輪流展出5個品牌。參展品牌包括以高可可含量聞名的「VIVID CACAO」，由日本巧克力師和法國設計師共同打造的「RAMS CHOCOLATE」，以及堅持使用自然國產原料的「KallWill Store」等，都是不斷帶給消費者創新體驗的巧克力品牌。



Venture CHOCOLAT Fes ホリデーイベント

前來參與活動的旅人們可以自由參觀各個品牌的攤位，與商家互動交流、聆聽品牌故事，當然一定不能錯過享用價值7,500日幣的頂級巧克力甜點的重要環節！除此之外，還有機會聽到質感巧克力品牌VIVID CACAO的訪談，以及 10 個品牌背後關鍵人物的「有趣10問10答」互動活動等，為旅人帶來不同以往的獨特巧克力體驗！

活動日期：2024年12月7日～8日

活動時間：19：00～21：00

地點：代官山 蔦屋書店 3号館2階 SHARE LOUNGE イベントスペース

參與名額：100名（每日各50名）※名額有限

活動費用：1名 5,500日幣（含稅）、2名1組 11,000日幣（含稅）

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