你別問，問就是我不小心開了電視、就是我的錯，我忍不住想幫中華隊加油、我就想看看台灣選手勇猛的表現。所以，中華隊沒輸是我不小心看電視了，全台球迷應援台灣隊，5大品牌優惠搶先看，一邊吃、一邊喝、一邊為中華健兒加油打氣。



▲▼中華隊沒輸是我不小心看電視了！應援台灣隊全家一送一、半價優惠搶先看。 / WalkerLand窩客島整理提供



全家表示，11/21下午四點起，推出「特濃美式」、「金萱二十七」買一送一應援優惠，以及厚濃靜岡抹茶拿鐵「買二送一」的限定優惠好康，直到11月22日晚間11點59分結束。並支援跨店取貨的便利服務，方便球迷在賽前快速補充能量，以最熱情的狀態為中華隊加油。▲中華隊沒輸是我不小心看電視了！全家應援優惠。 / WalkerLand窩客島整理提供另一方面，慕里諾國際餐飲集團旗下六大品牌也同步推出「打氣餐」快閃活動，從11月22日至24日為期三天，以半價美食優惠為中華隊助威。這次活動涵蓋了靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排、BEPPIN PASTA、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩及杏桃鬆餅屋，提供多樣化餐點選擇，每日限量30份，吸引消費者踴躍參與。▲中華隊沒輸是我不小心看電視了！靜岡勝政日式豬排與伊勢路勝勢日式豬排應援優惠。 / WalkerLand窩客島整理提供其中，靜岡勝政日式豬排與伊勢路勝勢日式豬排帶來的酥炸料理如「薯瓣」及「鱈魚條」，原價分別為80元及160元，皆以半價提供。以營養滿滿蔬菜聞名的泰迪農園咖哩推出「酥炸究好豬腰內豬排」，原價120元，同樣享半價優惠。而BEPPIN PASTA則以家庭共享為概念，帶來原價150元的「香酥黃金脆薯」，同樣大受歡迎。除了主餐，甜點迷也有福了。杏桃鬆餅屋特別推出「蘇芙蕾厚鬆餅S(單層)」，原價190元，如今半價供應，讓應援活動更具甜蜜氣息。而Suage北海道湯咖哩則結合熱呼呼的湯咖哩與加購優惠，點一碗湯咖哩即可用55元加購原價110元的「梅花肉片」，堪稱絕佳搭配。▲中華隊沒輸是我不小心看電視了！杏桃鬆餅屋應援優惠。 / WalkerLand窩客島整理提供為了讓中華隊、台灣健兒可以有更好的表現，除了享受最優惠的餐飲活動之外，我們也會自己深刻的反省，再未來的比賽中，我們會全心全意為台灣棒球加油、為中華隊打氣，一定不會再偷偷打開電視，認真的在文字前幫球員們加油。▲中華隊沒輸是我不小心看電視了！BEPPIN PASTA應援優惠。 / WalkerLand窩客島整理提供

全家買一送一

活動期間：11月21日16:00至11月22日23:59

優惠內容：

「特濃美式」買1送1

「金萱二十七」買1送1

「厚濃靜岡抹茶拿鐵」買2送1

取貨方式：支持隨買跨店取貨



慕里諾餐飲集團「打氣餐」快閃活動

活動期間：11月22日至11月24日

參與品牌：靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排、BEPPIN PASTA、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、杏桃鬆餅屋

優惠內容：

每日限量30份指定餐點半價優惠

靜岡勝政日式豬排

酥炸薯瓣：原價80元，現半價



伊勢路勝勢日式豬排

酥炸鱈魚條：原價160元，現半價



泰迪農園咖哩

酥炸究好豬腰內豬排：原價120元，現半價



BEPPIN PASTA

香酥黃金脆薯：原價150元，現半價



Suage北海道湯咖哩

梅花肉片（加購優惠）：點湯咖哩後可用55元加購（原價110元）



杏桃鬆餅屋

蘇芙蕾厚鬆餅S(單層)：原價190元，現半價