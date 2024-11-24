走在京都鴨川堤岸，或許曾經注意過坐在河岸石階上的人，總是三三兩兩，彼此保持距離，呈現一種京都特有的距離感，反觀隔條巷口的高瀬川，盡是町屋建築和小巷道佈局，意外的營造出特色社交與小聚氛圍，營造出相當具有京都古風味的歡樂環境。



▲京都鴨川沿岸常見的等間距的特色休憩方式。





保持距離的特色京都鴨川文化

自古書記載，鴨川編列在平安京城都的東邊界限，屬庶民和風化區的所在，河道陡峭，長年氾濫成災，讓人望而卻步，甚至一度被稱為洶湧河川，直到近代大規模河川整治，將河道加寬，建造數個高低落差的河堰，抑制河水流速，才逐漸轉化為今日一派悠閒的堤畔風貌。

如今，鴨川早已成為每個旅行者造訪京都一定要去的地方，人們會席地而坐野餐、聊天、沉思，或是散步、慢跑，卻依然自然而然保持距離，尤其三條大橋至四條大橋之間，人與人之間彷彿說好地保留相對比例的等間格，即便是陸續湧入人潮的傍晚或夜晚時分，也是如此，被戲稱為「鴨川等間隔」的法則。



▲當天氣好時，京都鴨川沿岸常常充滿休息的民眾，也成為京都重要觀光地標。

京都高瀨川的前世今生

相比之下，一巷之隔的高瀬川，則以燈火通明，人聲鼎沸展現截然不同的樣貌。

建於江戶時代初期，高瀬川是京都與大阪間的重要人工運河，僅有數米寬的窄小河道見證無數舟船穿行而過，載運著米、酒、茶葉和布匹等日常貨物，而高瀨川畔的茶屋與小商店，則成為商人、工匠和船夫們的休憩聚集地，大家卸貨之餘在此喝茶談天、交換資訊、談笑交友，形成一種充滿煙火氣的熱鬧景象，這種與人為伴的社交文化，至今依然瀰漫在高瀨川的每一個角落。



▲早年高瀬川是聯絡京都與大阪間的重要人工運河。



▲小小的高瀨川卻乘載著京都人的記憶。



▲窄小的高瀨川河道曾經見證過無數舟船穿行而過。



▲川邊有清楚的地圖標註高瀨川的故事。

京都高瀨川畔的巷弄美食

用餐時刻來到高瀨川，絕對是找對地方了。尋訪古色古香的木屋町通，民宅與民宅之間細長巷弄的路地，總能找到不一樣的京味料理，你可以選一家古樸傳統的居酒屋，享用烤串和地道的日本酒，好比說浪花ひとくち餃子 餃々，又或者挑選經營創意日式料理的小店，感受京都媽媽家常菜的御料理 めなみ，再不然，找間隱身某條巷弄裡的蕎麥麵食堂河道屋 銀華，嚐嚐他們的鴨肉蕎麥麵。

而另一頭的先斗町通則更顯更為浪漫與新潮，狹窄的石板路兩側林立著別具風格的時髦餐館，例如總是大排長龍的京都焼肉 enen、炸牛排 京都勝牛、天婦羅專賣店 勝天，或者是一間間低調幽靜，供應京料理料亭、懷石料理或異國氛圍小酒吧，每一間都散發著濃厚的京都風情，從街上的暖色燈籠、牆上的藝妓千社札、門前的暖廉與酒樽，無一不展現著匠心與優雅。



▲高瀨川旁的巷弄裡盡是當地特色小吃和餐廳，吸引旅遊造訪。



▲許多充滿在地色菜的地方料理隱身在巷弄裡。

夜遊高瀨川

夜晚的高瀬川，小橋流水，柳樹垂掛，沿岸分佈著許多傳統町屋建築、商船遺跡、石板路、柳樹小徑、傳統茶屋、日式料亭和路邊餐坊，陸續點亮，映照在河面上，彷彿將過去的江戶時代片段重現於世。

河岸邊的立誠小學如今是街頭藝人表演的複合式廣場－立誠花園HULIC，人們或坐或躺在草坪之上，駐足欣賞，好不慵懶；穿過窄小巷子的先斗町公園，正是日劇或日本動漫場景常見的蹺蹺板和鞦韆；若是幸運一點，經過先斗町歌舞練場，還可能與準備出門表演的日本藝妓擦肩而過，際遇一個個真實又不可預期的市井生活文化，正是高瀨川最迷人之處。



▲小徑旁的特色裝置都很吸睛。



▲較新潮的先斗町也是許多觀光客在京都必訪的美食巷弄。