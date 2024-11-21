來了、來了！為了感謝每一位豬排控對吉豚屋的喜歡，「台灣吉豚屋」自11/22至11/30，推出「腰內豬排丼」第二件半價優惠，與吉豚屋一同歡慶連續兩年榮獲「幸福企業金獎」，要讓更多喜歡吉豚屋的豬排的豬排控都能品嚐到好吃的吉豚屋豬排。



▲吉豚屋腰內豬排丼第二件半價 / WalkerLand窩客島整理提供



除了期間限定腰內豬排丼半價優惠之外，「台灣吉豚屋」也推出全新秋冬限定菜單，不僅帶來暖呼呼的風味鍋物，更推出讓人大快朵頤的「三重奏」系列餐點，期望滿足每一位消費者、豬排控的味蕾，同時為寒冷季節補充熱量。



其中，「海老腰內泡菜烏龍鍋」，結合韓國辣醬、酸甜泡菜與多種精選食材熬製而成，搭配Q彈的日式讚岐烏龍麵，呈現酸辣帶層次的風味。餐點內含腰內豬排、兩尾海老及高麗菜絲，滿滿的配料讓人一吃就停不下來。另一款鍋物「海老腰內壽喜牛烏龍鍋」則以壽喜燒鍋為基底，融入日式醬油、味醂和砂糖的甜鹹滋味，再搭配牛肉、溫泉蛋、讚岐烏龍麵等食材共同燉煮，香氣撲鼻。這兩款鍋物皆附有腰內豬排、海老及高麗菜絲，是肉類愛好者的理想選擇。



▲台灣吉豚屋全新海老腰內泡菜烏龍鍋、海老腰內壽喜牛烏龍鍋 / WalkerLand窩客島整理提供

除鍋物外，定食類餐點亦讓人食指大動。「壽喜牛里肌豬排定食」使用壽喜燒的經典調味，配以里肌豬排及白飯，甜鹹滋味交織，每一口都令人滿足。而「麻婆豆腐里肌豬排定食」則以滑嫩豆腐與麻辣調料為主角，搭配酥脆的里肌豬排和清爽的高麗菜絲，濃郁的香氣與口感絕對讓人大呼過癮。值得一提的是，所有鍋物皆提供免費加飯服務。▲台灣吉豚屋全新壽喜牛里肌豬排定食、麻婆豆腐里肌豬排定食 / WalkerLand窩客島整理提供



台灣吉豚屋全新秋冬限定鍋物

海老腰內泡菜烏龍鍋：酸辣韓國辣醬與泡菜基底，搭配腰內豬排、海老、高麗菜絲及讚岐烏龍麵。

海老腰內壽喜牛烏龍鍋：壽喜燒風味基底，融合牛肉、溫泉蛋與讚岐烏龍麵，並附腰內豬排、海老及高麗菜絲。

所有鍋物均提供免費加飯乙次服務。



台灣吉豚屋定食類餐點

壽喜牛里肌豬排定食：壽喜燒調味，搭配里肌豬排與白飯。

麻婆豆腐里肌豬排定食：滑嫩豆腐與麻辣調料，搭配酥脆里肌豬排與高麗菜絲。



台灣吉豚屋「三重奏系列」餐點

吉豚三重奏定食：包含唐揚雞、腰內豬排及炸海老，售價349元。

吉豚三重奏咖哩：同樣包含三種肉類，並搭配咖哩醬，售價389元。



台灣吉豚屋限時優惠活動

優惠期間：11月22日至11月30日，共9天。

優惠內容：全台門市（桃園機場店除外）外帶購買「腰內豬排丼」享第二件半價。