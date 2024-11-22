棒球迷嗨翻！在棒球12強複賽，中華隊於今(11/22)對上美國隊，最終以比分8:2從美國隊手上取得勝利，取得4強複賽首勝，更有粉絲說我只是上個廁所就得分了、是我不看轉播才贏球。這次4大超商為了慶祝中華隊贏球勝利，特別推出超狂咖啡買一送一優惠，窩客島帶你一起慶祝12強賽贏美國隊。



▲▼12強複賽首勝，中華隊擊敗美國 超商推出咖啡買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN 12強複賽 4強賽贏美國隊優惠

這次7-ELEVEN針對12強複賽贏美國隊，在APP行動隨時取推出CITY TEA英式紅茶買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送1，全家也有線上優惠，隨買跨店取限定「美式買一送一、拿鐵買二送一」優惠，並且慶祝全壘打再加碼「指定極鬆餅系列買1送1」跟著球迷一起嗨。▲▼12強中華隊擊敗美國 小七咖啡買二送二，全家咖啡買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供萊爾富的12強優惠這次也同步延長到四強複賽，慶祝贏球不僅有「大杯咖啡全品項買一送一」更加碼「烘焙系列指定麵包」買一送一。OK超商則推出新品「蜂蜜特調系列」應援優惠7折，包含蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶，此外還有「炸雞+可樂」59元組合價，看球賽超需要。▲▼慶祝四強賽首勝 萊爾富咖啡麵包買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：11/23 00:00 -11/24行動隨時取限時開賣

活動內容：

行動隨時取：CITY TEA英式紅茶買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送1、PowerBOMB爆能能量飲料225ml 買1送1

門市限定：思樂冰大杯全口味買1送1

全家便利商店 12強複賽 4強賽贏美國隊優惠

活動期間：11/22 16:00開賣 -11/23 23:59

活動內容：

隨買跨店取限定，單品美式(大杯)買1送1、不知春茶買1送1、單品拿鐵(大杯)買2送1

全壘打加碼：指定極鬆餅系列買1送1

萊爾富 12強複賽 4強賽贏美國隊優惠

活動期間：即日起至11月22日23:59

活動內容：

萊爾富門市推出職人烘焙系列指定麵包任選買1送1。

Hi café 特大杯全品項(不同價者以2件5折計算)享限時任選買1送1。

OK超商 12強複賽 4強賽贏美國隊優惠

活動期間：即日起-11/24

活動內容：

OKCAFE 全新「蜂蜜特調系列」應援價7折。

OKChoice黑胡椒雞塊/歐巴炸雞，搭配可口可樂或雪碧迷你罐200ml，組合價59元。