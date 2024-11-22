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金馬聯名杯杯！春水堂新品焙香麵茶拿鐵 金馬61限定杯必拍。

春水堂 金馬獎 金馬61 飲料 more
2024-11-22 21:20:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：春水堂
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編輯 張人尹

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珍奶控的飲料口袋清單「春水堂」，這是冬季推出台味新品「焙香麵茶拿鐵」與「萬壽菊系列壺泡文人茶」，以及古早味肉圓、福州燕皮丸等台灣經典小吃，擄獲粉絲的心。特別的是，春水堂攜手金馬獎，推出金馬61聯名限定杯，粉絲一定要打卡。

推薦閱讀：茶湯會焙茶拿鐵全台開賣！茶湯會「焙茶觀音雙Q奶茶」第二杯7折、金馬聯名杯喝起來。

▲▼春水堂新品焙香麵茶拿鐵 推出金馬61聯名杯  / WalkerLand窩客島整理提供



春水堂以茶飲起家，今年冬季推出多款創新飲品，特別推薦「焙香麵茶拿鐵」與「萬壽菊系列壺泡文人茶」。「焙香麵茶拿鐵」結合焙火鐵觀音茶底與傳統麵茶粉，在茶香、奶香之外，更增添古早味香氣。另一款「萬壽菊系列壺泡文人茶」則將天然百香果香的萬壽菊搭配白毫烏龍與金萱茶，呈現清新蜜香與雅致奶香，是飲料控冬季必喝。

▲春水堂新品焙香麵茶拿鐵 焙香麵茶珍珠拿鐵  / WalkerLand窩客島整理提供

特別的是，春水堂攜手金馬獎，推出以「時刻之間」為主題的聯名設計杯與周邊，透過黎明至夜晚的漸層設計，同時，春水堂與旗下品牌茶湯會更成為第61屆金馬獎指定手搖茶飲品牌，為粉絲提供暖心好茶的同時，也增添冬日的儀式感與專屬金馬的榮耀氛圍。

▲春水堂聯名金馬獎 推出金馬61聯名杯  / WalkerLand窩客島整理提供

除了飲品，春水堂也帶來經典台式小吃與暖湯料理。主推款「古早味蜜醬肉圓」以Ｑ彈外皮包裹爽脆筍丁與豬腿肉，並且神還原台味鹹甜特製醬汁。「福州燕皮丸」結合傳統燕皮與彈牙豬腿肉，清爽肉汁搭配芹菜香氣，同時也推薦「川味麻辣滷雞翅、金萱巴西蘑菇雞湯」，從濃郁麻辣到溫潤茶香通通滿足。

▲▼春水堂台味新品推薦 古早味蜜醬肉圓及福州燕皮丸 / WalkerLand窩客島整理提供

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