焙茶控敲完成功！原先只在茶湯會概念店獨家販售的「茶湯會焙茶系列」，於11月全台門市正式登場，這次特別選用日本靜岡焙茶，推出焙茶拿鐵、焙茶珍珠拿鐵及焙茶觀音雙Q奶茶，同步搭配「第二杯7折、加購一杯折11元」等優惠，焙茶控一定要先衝朝聖。



推薦閱讀：一杯喝到一整顆水蜜桃！大苑子「梨山水蜜桃雪沙」奢華開賣，獨家限定「甘梅芭樂霜淇淋、大苑子咖啡」帶你衝。







茶湯會焙茶系列推出3款不同喝法，其中「焙茶拿鐵」以靜岡焙茶粉搭配招牌鐵觀音茶湯，濃厚茶香與鮮奶融為一體，口感圓潤順口，適合喜歡焙茶風味的粉絲。加料版「焙茶觀音雙Q奶茶」則增添了咖啡凍與珍珠，豐富的Q彈口感和濃郁奶香交疊，是奶茶與咀嚼派粉絲的最愛。配合感恩月優惠，在11/1-11/10凡購買焙茶新品兩杯，第2杯即可享七折；而11/11開始，買雞蛋糕可享加購「焙茶系列新品」現折11元優惠，讓粉絲趁機開喝。







特別的是，茶湯會今年更與金馬獎合作，推出聯名杯，杯身設計靈感來自第61屆金馬獎主視覺，以魔幻光影漸層打造質感滿分的杯身。粉絲到店消費，除了能品味醇厚焙茶，還能享受金馬聯名杯的精緻視覺，喝飲料也可以增添儀式感。





茶湯會焙茶系列

上市日期：2024/11/1

供應門市：全台茶湯會

品項及價格：

焙茶拿鐵：$80

焙茶珍珠拿鐵：$80

焙茶觀音雙Q奶茶：$80（珍珠+咖啡凍）



茶湯會加焙好韻 新品上市活動

活動時間：2024/11/1-11/10

活動內容：購買焙茶系列新品任２杯，享第２杯七折優惠

注意事項：每人限購２組，門市現場限定優惠，外送、外送平台及點餐平台皆不適用



茶湯會雙焙美味 雙11活動

活動時間：2024/11/11-11/30

活動內容：購買任一口味雞蛋糕乙份，即可享加購「焙茶系列新品」現折11元優惠

注意事項：每人限購２組，門市現場限定優惠，外送、外送平台及點餐平台皆不適用



詳細活動規範及供應情形，依 茶湯會 官方公告為準。