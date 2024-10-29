一杯就喝掉一整顆水蜜桃！大苑子第一次與梨山水蜜桃果農合作，以水蜜桃界愛馬仕「梨山水蜜桃」製成全新水蜜桃手搖杯，強調一杯喝得到一整顆水蜜桃，挑戰最奢侈的水蜜桃喝法。此外更在信義區獨家推出「甘梅芭樂霜淇淋、大苑子咖啡」隱藏版品項，大苑子鐵粉一定要朝聖。
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大苑子全新推出的「梨山水蜜桃雪沙」自10/28起限量上市，特別選用全台海拔最高的梨山水蜜桃，堪稱「水蜜桃界的愛馬仕」。為了讓人喝到最佳口感，大苑子每杯雪沙都使用一整顆香甜多汁的梨山水蜜桃，打成細緻雪沙口感，也能感受到濃郁果香和輕甜芳香，只在全台40間門市限量開賣。
除了水蜜桃雪沙之外，這次大苑子也在市府夢想店獨家推出新口味「甘梅芭樂霜淇淋」，使用台灣新鮮芭樂果泥，搭配古早味甘梅，打造類似於冰沙的清爽口感，是清香、不膩口的復古口味。如果喜歡大苑子芭樂飲品「芭樂檸檬、芭樂梅」的粉絲，這支「甘梅芭樂霜淇淋」一定要吃過。
在大苑子市府店不只有限定口味「甘梅芭樂霜淇淋」，也特別設置咖啡機，提供清爽酸甜的「柳丁咖啡、檸檬咖啡」等水果系咖啡喝法，也獨家在市府店提供現萃「美式咖啡、小農拿鐵」，成為信義區上班族的咖啡因救星，中午時間買咖啡、買手搖杯一次滿足。
大苑子 梨山水蜜桃雪沙 販售資訊
上市日期：10/28(一)
價格：$90元
販售門市：全台40間門市限定，供應門市依大苑子公告為準。
大苑子 甘梅芭樂霜淇淋 販售資訊
價格：原價110元、加購價90元/支
販售門市：大苑子市府夢想店
大苑子咖啡 販售資訊
價格：美式咖啡65元、小農拿鐵80元
販售門市：大苑子市府夢想店
大苑子市府夢想店 門市資訊
電話：02-27680900
地址：台北市信義區忠孝東路五段139號