人氣手搖茶飲品牌「UG樂己」進駐桃園地區，首家門市將於11/25在林口長庚試營運，首波慶祝新門市優惠活動，人氣飲品「三窨十五茉」純茶買一送一的限時優惠。同時，活動期間凡購買飲料的顧客，都能免費獲得品牌專屬的時尚保冷提袋，結合實用與美感，輕鬆成為街頭潮流焦點。除此之外，加入會員的消費者更能免費品嚐招牌飲品，為試營運增添更多吸引力。



▲UG樂己進駐桃園地區，首家門市將於11/25在林口長庚試營運，推出買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



UG樂己也針對廣大粉絲推出令人心動的特別福利，只要追蹤「UG樂己」官方Instagram，參與粉絲數破萬目標的挑戰，並留言與分享至限時動態，就能參加「周杰倫演唱會門票」抽獎活動。這項活動讓粉絲有機會以零距離的方式欣賞周董的精彩演出，擺脫傳統「下水道觀看區」的困擾，實現夢寐以求的音樂體驗。



▲追蹤「UG樂己」官方Instagram加碼抽周杰倫演唱會門票 / WalkerLand窩客島整理提供

此外，為了讓更多消費者感受「UG樂己」的魅力，品牌還準備了豐富的新會員禮包作為開幕大禮。加入UGTEA的LINE官方帳號並完成會員綁定，即可獲得大禮包內的驚喜好康。禮包內容包括一張可兌換一杯招牌飲品「三窨十五茉」的飲品券，提供大杯純茶和中杯UG奶茶兩種選擇；此外，還附贈六張5元折價券，優惠滿滿，讓消費者以超值價格盡享茶飲樂趣。這次活動為「UG樂己」的品牌形象注入更多溫度，也讓桃園手搖飲市場掀起新一波風潮。▲兌換一杯招牌飲品「三窨十五茉」的飲品券 / WalkerLand窩客島整理提供

桃園「UG樂己」林口長庚店 買一送一

試營運時間：2024/11/25(一) ~ 11/27(三)

期間限定活動：人氣飲品「三窨十五茉」純茶買一送一。

額外贈品：凡購買飲料，即可免費獲得品牌時尚保冷提袋。

UG 林口長庚店

地址：桃園市龜山區復興北路51號

電話：03-3289178



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UG樂己會員專屬好康

加入UGTEA的LINE官方帳號並綁定會員，立即獲得「新會員大禮包」。

大禮包內容：

一張可兌換招牌「三窨十五茉」飲品的飲品券（大杯純茶或中杯UG奶茶可選）。

六張5元折價券，用於後續消費。





UG樂己粉絲互動活動

即日起，追蹤「UG樂己」官方Instagram，幫助粉絲數突破萬人目標。

活動參加方式：留言並分享至限時動態。

獎品內容：參加抽獎，有機會贏得「周杰倫演唱會門票」

更多參與資訊可至官方IG： https://www.instagram.com/ugtea_official/