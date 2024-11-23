台日冠軍賽挺中華隊買一送一！中華隊在這次世界棒球12強戰闖進冠軍賽，將於11/24晚間將迎戰日本隊，全家特意推出買一送一領軍的6大優惠，替中華隊應援、加油。同時，今晚台日大戰四強賽雖然以6:9惜敗，但在九局上半依然不放棄、轟出陽春砲再奪一分的精神，全家也祭出全壘打買一送一限定優惠，讓球迷在明天可以吃飽喝足，晚上繼續為中華隊加油。



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活動時間：2024/11/24 10:00至23:59

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