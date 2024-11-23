台日冠軍賽挺中華隊買一送一！中華隊在這次世界棒球12強戰闖進冠軍賽，將於11/24晚間將迎戰日本隊，全家特意推出買一送一領軍的6大優惠，替中華隊應援、加油。同時，今晚台日大戰四強賽雖然以6:9惜敗，但在九局上半依然不放棄、轟出陽春砲再奪一分的精神，全家也祭出全壘打買一送一限定優惠，讓球迷在明天可以吃飽喝足，晚上繼續為中華隊加油。
▲▼全家台日冠軍賽買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。
於11/24台日冠軍戰當天的上午10點至深夜11點59分，全家推出多項飲品與餐點的應援優惠。小資族最愛的買一送一有「經典美式、黃金蕎麥茶」，而「卡布奇諾、特濃拿鐵」則是買二送一。若是想要搭配一些美食的話，也有人氣「金飯糰系列」買二送一和「好棒棒系列麵包」買一送一的超值優惠。只要透過全家APP中的隨買跨店取，即可下單搶優惠為中華隊吶喊助威。
▲▼全家台日大戰冠軍賽推出買一送一、買二送一等好康優惠/ WalkerLand窩客島整理提供。
另外，於今晚11/23台日四強戰中，雖然以6:9惜敗，但在最終局林安可依然奮力擊出精彩的陽春砲，帶給球迷永不放棄的精神。全家特別推出「全壘打限定優惠」，「鮮乳杯子蛋糕」與「可可雲朵幕斯蛋糕」買一送一。
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▲全家台日大戰全壘打「鮮乳杯子蛋糕」與「可可雲朵幕斯蛋糕」買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。
全家 中華隊12強台日冠軍戰買一送一優惠
活動時間：2024/11/24 10:00至23:59
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優惠品項：
特大經典美式、黃金蕎麥茶 買1送1
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買一送一品項：鮮乳杯子蛋糕、可可雲朵幕斯蛋糕
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