為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台日冠軍賽先喝買一送一！全家咖啡買一送一 8大優惠中華隊最強應援。

台日冠軍賽先喝買一送一！全家咖啡買一送一 8大優惠中華隊最強應援。

全家 12強 台日大戰 冠軍賽 more
2024-11-23 22:47:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：全家便利商店
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台日冠軍賽挺中華隊買一送一！中華隊在這次世界棒球12強戰闖進冠軍賽，將於11/24晚間將迎戰日本隊，全家特意推出買一送一領軍的6大優惠，替中華隊應援、加油。同時，今晚台日大戰四強賽雖然以6:9惜敗，但在九局上半依然不放棄、轟出陽春砲再奪一分的精神，全家也祭出全壘打買一送一限定優惠，讓球迷在明天可以吃飽喝足，晚上繼續為中華隊加油。

▲▼全家台日冠軍賽買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。



於11/24台日冠軍戰當天的上午10點至深夜11點59分，全家推出多項飲品與餐點的應援優惠。小資族最愛的買一送一有「經典美式、黃金蕎麥茶」，而「卡布奇諾、特濃拿鐵」則是買二送一。若是想要搭配一些美食的話，也有人氣「金飯糰系列」買二送一和「好棒棒系列麵包」買一送一的超值優惠。只要透過全家APP中的隨買跨店取，即可下單搶優惠為中華隊吶喊助威。

▲▼全家台日大戰冠軍賽推出買一送一、買二送一等好康優惠/ WalkerLand窩客島整理提供。


另外，於今晚11/23台日四強戰中，雖然以6:9惜敗，但在最終局林安可依然奮力擊出精彩的陽春砲，帶給球迷永不放棄的精神。全家特別推出「全壘打限定優惠」，「鮮乳杯子蛋糕」與「可可雲朵幕斯蛋糕」買一送一。

推薦閱讀：林安可開轟11/24搶金牌！咖啡買一送一 奶茶買1送1，7-11與全家加碼應援。

▲全家台日大戰全壘打「鮮乳杯子蛋糕」與「可可雲朵幕斯蛋糕」買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。


 

全家 中華隊12強台日冠軍戰買一送一優惠

活動時間：2024/11/24  10:00至23:59
搶購網址：https://bit.ly/2Wvq1to
優惠品項：
特大經典美式、黃金蕎麥茶 買1送1
卡布奇諾、特濃拿鐵(大杯) 買2送1
金飯糰系列(30元) 買2送1
好棒棒系列(35元) 買1送1
 

全家 台日大戰4強全壘打買一送一優惠

搶購網址：https://bit.ly/2Wvq1to
買一送一品項：鮮乳杯子蛋糕、可可雲朵幕斯蛋糕
注意事項：限時限量，請依實際購買畫面為主。

 

 

 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#全家
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
林安可開轟11/24搶金牌！咖啡買一送一 奶茶買1送1，7-11全家萊爾富加碼應援。
 編輯 李維唐
台日大戰冠軍賽炸雞買一送一！bb.q CHICKEN買一送一力挺中華隊。
 編輯 鄭雅之
12強中華隊大贏美國！全家咖啡買一送一32小時狂歡。
 編輯 鄭雅之
星巴克買一送一挺棒球12強！星冰樂也買一送一 9小時限定照三餐喝。
 編輯 鄭雅之
keyboard_arrow_up