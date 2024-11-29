「彩鳳米糕」的陳老闆原在台中老字號米糕店當了三十年的老闆娘，遭逢變故後，在女兒鼓勵之下決定另起爐灶、並且以自己的名字作為店名；除了不少老顧客會特別來「彩鳳米糕」捧場之外，累積三十年的米糕功夫以及爽朗大姐的性格、自然也擄獲了新的一群熟客。



▲▼「彩鳳米糕」是知名台中米糕店，也是在地人熱愛的台中早餐店/ WalkerLand窩客島整理提供



「彩鳳米糕」如今已開業十餘年，也早已成為數一數二知名的台中米糕店，不乏外縣市觀光客慕名而來就為了這一碗米糕；除了米糕之外，還有供應油飯和數樣小菜。米糕口感Ｑ軟，而堪稱米糕靈魂的滷汁也同樣也馬虎不得，每日皆選用當天現殺豬肉並拌入紅蔥頭與特製滷肉汁。▲▼滷汁是「彩鳳米糕」靈魂所在，也是台中米糕控的最愛/ WalkerLand窩客島整理提供來到「彩鳳米糕」吃米糕，在地老饕一致推薦必加辣醬和蒜泥，而部分熟客甚至會將滷蛋的蛋黃拌著米糕一同享用。此外，米糕免費附的柴魚湯也絕對不能錯過，滋味濃郁便帶有一點鮮明的甜味，而且對於湯控來說最棒的是內用可以免費續湯。

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▲「彩鳳米糕」必點米糕搭配滷蛋，柴魚湯免費無限續/ WalkerLand窩客島整理提供



▲重口味的饕客，推薦米糕加辣、加蒜泥/ WalkerLand窩客島整理提供

彩鳳米糕店家資訊

地址：台中市西區東興路三段4號

電話：04 2473 7186