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三商炸雞57折！三商炸雞Team炸雞 2桶炸雞399元挺中華隊。

三商炸雞 炸雞 中華隊 速食 more
2024-11-27 18:49:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：三商炸雞
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編輯 張人尹

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慶祝三商炸雞正式改名、也慶祝棒球中華隊奪冠，這次三商炸雞特別推出限時回饋活動「Team 炸雞」雙桶組合，優惠價399元超划算，包含經典的「6塊炸雞桶」和人氣「香酥雞柳桶」，換算下來57折就能開吃。活動期間還有高雄五甲店盛大開幕，讓高雄炸雞控同步慶祝吃起來。

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▲▼三商炸雞慶祝改名，中華隊奪冠優惠 炸雞桶57折 / WalkerLand窩客島整理提供



三商炸雞慶祝更名與中華隊奪冠，推出限時優惠活動「Team 炸雞」雙桶組合，經典必吃款「6塊炸雞桶」原價348元，活動期間優惠價233元。不喜歡啃骨頭的炸雞控也有「香酥雞柳桶」，主打無骨設計與金黃酥脆的口感，本次活動更推出優惠價233元一桶。

▲▼三商炸雞中華隊奪冠優惠 6塊炸雞桶及香酥雞柳桶 / WalkerLand窩客島整理提供


「6塊炸雞桶」、「香酥雞柳桶」不只是單買一桶有優惠，兩童合購更享1＋1=698元組合優惠，相當於打57折，自即日起止12/18期間，在13家「三商炸雞」門市同步推出，此外，高雄五甲店於11月28日開幕，也加入這次的炸雞優惠，邀高雄炸雞控一起朝聖。

▲▼三商炸雞6塊炸雞桶及香酥雞柳桶57折 / WalkerLand窩客島整理提供


 

三商炸雞 中華隊奪冠優惠

活動期間：2024/11/26-12/18
活動門市：全台13家門市
活動內容：
「6塊炸雞桶」特價$233(原價$348)
「香酥雞柳桶」特價$233(原價$350)
「6塊炸雞桶」+「香酥雞柳桶」特價$399(原價$698)

 

 

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