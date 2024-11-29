台南關子嶺泥漿溫泉必泡！提到台南溫泉，大多數人都會想到關子嶺溫泉，有著台灣少見的泥漿溫泉，能順遊關子嶺風景區的水火同源、好漢坡，此外台南還有龜丹溫泉區可以泡湯，窩客島這次幫你整理5間台南溫泉飯店、溫泉民宿等，像是位在關子嶺的溫泉會館、溫泉飯店，在房間內就能享受關子嶺獨特的泥漿溫泉，而龜丹溫泉泡完溫泉也能順遊也在台南龜丹區的梅嶺風景區，來趟台南一日遊。



▲▼台南溫泉旅宿5選，台南關子嶺溫泉、龜丹溫泉區/ WalkerLand窩客島整理提供





台南必去關子嶺泥漿溫泉浴推薦：關子嶺富野溫泉會館、景大渡假莊園

來台南關子嶺泡溫泉，可以到「關子嶺富野溫泉會館」，泡湯區設置在窗邊露臺，關子嶺泥漿溫泉在房間內就能泡，還能享受如同露天溫泉般的體驗；想住特別一點就到「景大渡假莊園」，不僅有檜木別墅、木屋房型，有的房型一進門就能看到獨特庭園造景的泡湯區，加上寬廣舒適的空間，充滿度假氛圍。



▲台南必去關子嶺泥漿溫泉浴推薦：關子嶺富野溫泉會館/ WalkerLand窩客島整理提供



▲台南必去關子嶺泥漿溫泉浴推薦：景大渡假莊園，一進門就是溫泉泡湯區/ WalkerLand窩客島整理提供



素食者來住蔬食溫泉民宿：六重溪千霞園

以台南六重溪溫泉打造的溫泉民宿「六重溪千霞園」，隱藏在山林之間，是較不為人所知的台南溫泉民宿，除了可以泡溫泉、觀賞山下夕陽、夜景，「六重溪千霞園」還提供蔬食餐點，蔬食者來泡湯住宿，能盡情享用館內蔬食料理。



▲▼素食者來住蔬食溫泉民宿：六重溪千霞園，還能看台南夜景/ WalkerLand窩客島整理提供





台南龜丹溫泉旅宿推薦：龜丹六二溫泉山房、龜丹天喜悅溫泉會館

台南除了關子嶺溫泉區，還有龜丹溫泉區可以泡湯，其中離源頭最近的「龜丹六二溫泉山房」，有大眾露天溫泉池、貨櫃屋改造成的雙人湯屋，還有多個獨立的露天湯池，四周都有綠意環繞超舒壓；「龜丹天喜悅溫泉會館」還有戶外露天溫泉、冷泉池、藥浴池、蒸氣室、烤箱、SPA等，全都一次體驗。



▲台南龜丹溫泉旅宿推薦：龜丹六二溫泉山房也有獨立露天溫泉/ WalkerLand窩客島整理提供



▲台南龜丹溫泉旅宿推薦：龜丹天喜悅溫泉會館，也有蒸氣室、烤箱/ WalkerLand窩客島整理提供



關子嶺富野溫泉會館 位置資訊

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺28號

電話：06-682-3456

完整介紹由部落客「夫子」於窩客島分享：關子嶺富野溫泉會館 全新開幕迎賓 體驗泥漿溫泉



景大渡假莊園 位置資訊

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺56號

電話：06-682-2500

完整介紹由部落客「熊貓愛吃魚の美食旅行」於窩客島分享：▶台南住宿推薦◀ 景大渡假莊園。關子嶺推薦住宿，房間就可以享受私人泥漿溫泉池



六重溪千霞園 位置資訊

地址：台南市白河區六溪里六重溪123號

電話：06-684-2668

完整介紹由部落客「蔬食記者·阿芳FunFood」於窩客島分享：【六重溪千霞園】全台唯一蔬食溫泉民宿開箱 泡溫泉、吃蔬食一次滿足



龜丹六二溫泉山房 位置資訊

地址：台南市楠西區龜丹里5鄰龜丹62號

電話：06-574-6363

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：台南景點｜龜丹六二溫泉山房 泡湯 美人湯泉 住宿 森林咖啡廳推薦火鍋 下午茶飲品



龜丹天喜悅溫泉會館 位置資訊

地址：台南市楠西區龜丹里59之3號

電話：06-574-7232

完整介紹由部落客「星晴小步」於窩客島分享：[台南冬季楠西之旅推薦]龜丹天喜悅溫泉會館泡腳/莊子大樹無菜單料理、窯烤麵包/萬佛寺吳哥窟偽出國/梅嶺文



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▲台南必去關子嶺泥漿溫泉浴推薦：關子嶺富野溫泉會館/ WalkerLand窩客島整理提供



▲台南龜丹溫泉旅宿推薦：龜丹六二溫泉山房，獨立露天溫泉區/ WalkerLand窩客島整理提供

▲台南龜丹溫泉旅宿推薦：龜丹六二溫泉山房大眾溫泉池/ WalkerLand窩客島整理提供