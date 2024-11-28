肯德基聖誕節炸雞桶！肯德基這次和去年聖誕節一樣，推出限定「聖誕巨大桶」，這次也和去年一樣有聖誕節限定口味炸雞、聖誕節限定口味蛋塔、以及聖誕節限定盤子，還沒開賣、大家都想搶先開箱，炸雞控如過聖誕節要開趴，這桶超巨大肯德基炸雞桶每年都要買。



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▲▼肯德基聖誕節限定聖誕巨大桶，聖誕節炸雞與聖誕節蛋撻 / WalkerLand窩客島整理提供



肯德基聖誕節限定 聖誕巨大桶

肯德基針對聖誕節，再度推出「聖誕巨大桶」限定組合，一桶裡面可以吃到經典炸雞、新口味「雪花起司脆雞」、新口味蛋撻「Biscoff®焦糖脆餅蛋撻」，還有療癒點心比司吉、鱈魚圈圈、上校雞塊、雙色轉轉QQ球，搭配日本直送的聖誕瓷盤，讓聖誕氛圍滿分。▲▼肯德基聖誕節限定聖誕巨大桶包含炸雞、蛋塔、比司吉等 / WalkerLand窩客島整理提供其中，一定要吃、一定要拍的話題新品「雪花起司脆雞」結合蜂蜜奶油醬、起司雪花灑粉與爆米花碎，打造鹹香酥脆的多層口感。還有全新口味蛋撻甜點「Biscoff®焦糖脆餅蛋撻」，與比利時經典Lotus聯名，將濃郁焦糖香與經典蛋奶撻結合，搭配蓮花薄脆餅碎片，超適合冬天大吃一波。此外超夯甜點比司吉更有草莓奶油新沾醬，官方推薦一定要直接用手拿著吃，吃到舔手手。▲▼肯德基聖誕節限定聖誕巨大桶，聖誕節炸雞與聖誕節蛋撻 / WalkerLand窩客島整理提供肯德基「聖誕巨大桶」還有一大亮點「聖誕大盤子」與日本同款，增添收藏價值與節慶儀式感。這次新品「聖誕巨大桶」11月28日起開放PK雙饗卡APP搶先預購，12/10-12/25日正式販售，全台限量14,500組，售完為止。聖誕節限定新口味「雪花起司脆雞、Biscoff®焦糖脆餅蛋撻」也可以另外單點或搭配套餐、雙色蛋撻禮盒，趁機吃新品很可以。▲▼肯德基聖誕節限定聖誕巨大桶附盤子，聖誕巨大桶預購方式 / WalkerLand窩客島整理提供

販售日期：2024/12/10-12/25

預購日期：2024/11/28起

售價：$1,199 (原價 $1,463)