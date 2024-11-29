辻利茶舖再度掀起抹茶狂潮！今年以「祥蛇登峰」為設計主題，推出三款限量新年禮盒，每款都融入職人工藝與精緻美學，帶來祝福滿滿的新春氣息。不僅如此，辻利茶舖還將於12/11快閃新竹巨城，限定甜點與飲品驚喜亮相。快閃活動期間，抹茶控不僅能搶先入手限定商品，還有多款甜點如「莓好抹茶雪球派對」與冬季必喝的「提拉米蘇抹茶拿鐵」等，全是融合濃郁抹茶香氣的夢幻選擇。
▲▼辻利茶舖快閃新竹巨城推草莓抹茶、買一送一優惠，加碼新年禮盒推薦/ WalkerLand窩客島整理提供。
2025蛇年新年禮盒「辻利祥蛇登峰茶箪笥木製收納櫃」以細膩的職人工藝打造，融合日本「水引」文化與茶道美學，內含鹿兒島產煎茶與四款辻利經典茶食，限量只有500盒要搶要快。另一款「京茶花禮盒」以祥蛇與狛狐為主題，並附帶紙雕小夜燈，讓禮盒兼具美感與實用。此外，「辻利茶心摯禮」全新改版，以深綠燙金外盒展現典雅格調，內含煎茶茶包及多款人氣茶食，絕對是送禮首選。
▲▼辻利茶舖2025新年抹茶禮盒推薦/ WalkerLand窩客島整理提供。
辻利茶舖再度回歸新竹巨城，於12/11展開為期20天的快閃，抹茶控千萬別錯過全新推出的「莓好抹茶雪球派對」，堆疊草莓、奶油與抹茶冰淇淋，每口都充滿濃郁茶韻與酸甜果香。去年的快閃爆款「莓好抹茶大福」也將回歸，Q彈外皮包裹抹茶豆沙與草莓，茶香與果香交融，甜而不膩。冬季限定的「提拉米蘇抹茶拿鐵」則以濃郁茶香結合馬茲卡彭奶霜，宛如喝得見的提拉米蘇。
▲▼辻利茶舖新竹巨城快閃草莓抹茶系列「莓好抹茶雪球派對」、「莓好抹茶大福」/ WalkerLand窩客島整理提供。
辻利茶舖於12/12~12/15推出限定優惠，購買「辻利濃茶卷乙片」即送「辻利抹茶拿鐵乙杯」，超值抹茶下午茶組買一送一優惠每日限量20組。此外，快閃期間購買任兩款限定商品，包括「提拉米蘇抹茶拿鐵」、「莓好抹茶大福」與「莓好抹茶雪球派對」，即可獲贈「經典焦糖杏仁最中餅乙盒」，限量100組，售完為止。
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▲▼辻利茶舖新竹巨城快閃買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。
辻利茶舖 新年禮盒推薦
祥蛇登峰茶箪笥木製收納櫃 售價2250元，優惠價2050元，限量500盒
京茶花禮盒 售價1350元，優惠價1280元，限量500盒
茶心摯禮 售價750元，優惠價699元，限量1000盒
辻利茶舗 台北遠百信義店
地址:台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 B3F
電話:02-27251878
辻利茶舗 新竹巨城快閃店
快閃開幕日：2024/12/11
地址：新竹市東區中央路229號，Big City遠東巨城購物中心 4F電影院旁
辻利茶舖 新竹巨城快閃店優惠
12/12-12/15限定優惠：購買濃茶卷贈抹茶拿鐵，每日限量20組，優惠價150元
快閃購買任兩款限定商品：贈經典焦糖杏仁最中餅乙盒，限量100組