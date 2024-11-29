辻利茶舖再度掀起抹茶狂潮！今年以「祥蛇登峰」為設計主題，推出三款限量新年禮盒，每款都融入職人工藝與精緻美學，帶來祝福滿滿的新春氣息。不僅如此，辻利茶舖還將於12/11快閃新竹巨城，限定甜點與飲品驚喜亮相。快閃活動期間，抹茶控不僅能搶先入手限定商品，還有多款甜點如「莓好抹茶雪球派對」與冬季必喝的「提拉米蘇抹茶拿鐵」等，全是融合濃郁抹茶香氣的夢幻選擇。



▲▼辻利茶舖快閃新竹巨城推草莓抹茶、買一送一優惠，加碼新年禮盒推薦/ WalkerLand窩客島整理提供。



辻利茶舖 新年禮盒推薦

祥蛇登峰茶箪笥木製收納櫃 售價2250元，優惠價2050元，限量500盒

京茶花禮盒 售價1350元，優惠價1280元，限量500盒

茶心摯禮 售價750元，優惠價699元，限量1000盒



辻利茶舗 台北遠百信義店

地址:台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 B3F

電話:02-27251878



辻利茶舗 新竹巨城快閃店

快閃開幕日：2024/12/11

地址：新竹市東區中央路229號，Big City遠東巨城購物中心 4F電影院旁



辻利茶舖 新竹巨城快閃店優惠

12/12-12/15限定優惠：購買濃茶卷贈抹茶拿鐵，每日限量20組，優惠價150元

快閃購買任兩款限定商品：贈經典焦糖杏仁最中餅乙盒，限量100組