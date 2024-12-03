為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 超人氣鳥取麵包店！西班牙石窯烘烤麵包「 スペイン石窯パンの家 ボノス」，鳥取人早餐首選。

超人氣鳥取麵包店！西班牙石窯烘烤麵包「 スペイン石窯パンの家 ボノス」，鳥取人早餐首選。

鳥取美食 日本 スペイン石窯パンの家 ボノス 鳥取麵包店
2024-12-03 07:42:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

超人氣鳥取麵包推薦！距離鳥取車站車程五分鐘的「スペイン石窯パンの家 ボノス」是一間提供西班牙石窯烘烤的各式麵包、當地人熱愛的麵包店，並以黑貓為Logo、店內亦可見大量黑貓裝飾物，空間氛圍溫馨舒服，許多當地人都會專程來買麵包當早餐。

▲▼スペイン石窯パンの家 ボノス為深受鳥取人喜愛的麵包店/ WalkerLand窩客島整理提供



「 スペイン石窯パンの家 ボノス」的麵包款式超級多，空氣間也瀰漫著麵包的香氣，且開放式廚房就在後頭，大家挑選麵包之際、還能直擊麵包出爐的過程，絕對能令人食慾大開、一不小心又多夾幾個麵包。除了各種西班牙石窯烘烤的麵包之外，還有販售三明治、果醬等。

▲▼スペイン石窯パンの家 ボノス的麵包款式多元/ WalkerLand窩客島整理提供


「 スペイン石窯パンの家 ボノス」人氣商品之一的是鹽可頌，黑咪外型的麵包則深受貓奴與小朋友喜愛。而「 スペイン石窯パンの家 ボノス」室內外都有些許座位，也有提供咖啡和茶飲等，加上又附有廣大的停車場，因此不少在地人早餐時段也喜歡直接來此吃早餐。

推薦閱讀：鳥取砂丘順遊景點！砂雕環遊世界「砂之美術館」，20名藝術家以沙雕帶你遊法國。

▲スペイン石窯パンの家 ボノス採開放式廚房，可直擊麵包出爐/ WalkerLand窩客島整理提供

▲スペイン石窯パンの家 ボノス設有座位區/ WalkerLand窩客島整理提供

 

 スペイン石窯パンの家 ボノス店家資訊

地址：鳥取縣鳥取市川町5-233-1
電話：0857-30-5410

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#日本
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

スペイン石窯パンの家 ボノス

phone
place鳥取縣鳥取市川町5-233-1
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
史上最美麵包！Elite Bakery一禮烘焙復刻國際名畫「星夜」用糕點翱翔普羅旺斯的夜空，雲朵蛋糕同步推出、翻玩「食」藝術。
 編輯 李維唐
免費吃來一客！超人氣新品「來一客料理包」免費品嚐，10/17-21憑工作證免費兌換「來一客料理包」，簡單加熱、就是美味一餐。
 編輯 李維唐
約85〫C買麵包！挑戰比臉大「唱片麵包」，85〫C推出直徑長18公分「大蒜唱片、切達唱片」，活動期間加購價35元開吃。
 編輯 李維唐
板橋麵包控狂掃貨！小鳥吃吐司「香酥牛奶棒、拔絲鹽可頌」任選4個100元領軍，挑戰最高CP值板橋麵包店。
 編輯 鄭雅之
小山之丘 ｜CP值超高的日系文青麵包店，麵包任選三個只要100元，還有外皮超過60層的『千層蛋塔』！  - 肉依小姐吃什麼
 肉依小姐吃什麼
推薦商品
keyboard_arrow_up