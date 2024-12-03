超人氣鳥取麵包推薦！距離鳥取車站車程五分鐘的「スペイン石窯パンの家 ボノス」是一間提供西班牙石窯烘烤的各式麵包、當地人熱愛的麵包店，並以黑貓為Logo、店內亦可見大量黑貓裝飾物，空間氛圍溫馨舒服，許多當地人都會專程來買麵包當早餐。



▲▼スペイン石窯パンの家 ボノス為深受鳥取人喜愛的麵包店/ WalkerLand窩客島整理提供



「 スペイン石窯パンの家 ボノス」的麵包款式超級多，空氣間也瀰漫著麵包的香氣，且開放式廚房就在後頭，大家挑選麵包之際、還能直擊麵包出爐的過程，絕對能令人食慾大開、一不小心又多夾幾個麵包。除了各種西班牙石窯烘烤的麵包之外，還有販售三明治、果醬等。▲▼スペイン石窯パンの家 ボノス的麵包款式多元/ WalkerLand窩客島整理提供「 スペイン石窯パンの家 ボノス」人氣商品之一的是鹽可頌，黑咪外型的麵包則深受貓奴與小朋友喜愛。而「 スペイン石窯パンの家 ボノス」室內外都有些許座位，也有提供咖啡和茶飲等，加上又附有廣大的停車場，因此不少在地人早餐時段也喜歡直接來此吃早餐。推薦閱讀： 鳥取砂丘順遊景點！砂雕環遊世界「砂之美術館」，20名藝術家以沙雕帶你遊法國。 ▲スペイン石窯パンの家 ボノス採開放式廚房，可直擊麵包出爐/ WalkerLand窩客島整理提供▲スペイン石窯パンの家 ボノス設有座位區/ WalkerLand窩客島整理提供

スペイン石窯パンの家 ボノス店家資訊

地址：鳥取縣鳥取市川町5-233-1

電話：0857-30-5410