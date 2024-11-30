最考驗「男朋友、老公」拍照技巧的台北101聖誕節裝置藝術又來了！為了讓台北聖誕節有更多的亮點、讓每一位網美、網美的IG多一張必拍景點，台北101在2024聖誕節以超過35個全新設計的燈飾景點，化身為全台最夢幻的節日打卡天堂，從館外的信義區街道，到館內多個樓層的打卡熱點，每一處都以獨特創意與璀璨燈光，勾勒出屬於耶誕節的浪漫氛圍。



推薦閱讀：聖誕節桃園華泰名品城！飄雪聖誕市集、1.7公里浪漫夜景，聖誕必拍清單。







台北101夢想高飛 耶誕公益音樂會

2024聖誕節燈飾佈置橫跨台北101內外，打造沉浸式節慶體驗。戶外的「花蕊蝶舞燈飾光廊」以紫色、粉色和白色的花卉佈景，搭配翩翩起舞的蝴蝶燈影，宛如步入仙境，象徵生命的新生與希望。而「夢想樂氣球」則在信義路側高調亮相，浪漫的熱氣球造型搭配各色燈光，將追夢的力量與節慶的美好完美結合，讓網美網帥們彷彿乘坐氣球飛向星空，展開無限可能的旅程。除了戶外景點，台北101內部也以多層次的視覺體驗令人目不暇給。其中，「北歐耶誕小鎮」位於四樓都會廣場，以雪白場景、麋鹿與聖誕樹等元素打造出濃濃的北歐氛圍。訪客可在小鎮中盡情拍照，並參加Pinkoi市集，挑選多達101款精緻耶誕禮品。不僅如此，信義廣場和松智廣場的高端品牌Harry Winston及朗格腕錶，也分別呈現以奢華為主題的燈飾裝置，結合聖誕節專屬設計，讓人倍感華麗與溫暖。聖誕節燈飾的高點集中在89樓的觀景台，這裡是全台最高的打卡地標。「耶誕水晶球」以透明球體內的雪景與星光，營造出冬季童話般的景象；而「高山耶誕小鎮」則將燈光佈景延伸至超過382公尺的高空，讓地面與天際同時閃耀，成為聖誕節的絕佳視覺盛宴。同時，觀景台還有以「雲端秘境花園」為主題的多個打卡點，結合「夢想高飛特展」，呈現藝術與科技的完美結合，成為今年節慶的必訪亮點。2024信義區聖誕節佈置還包括「流光溢彩噴泉」，以水光交織的璀璨場景象徵豐盛與祝福。夜晚燈光流動，彷彿將夢幻情景帶至現實；而「耶誕禮物盒光廊」則以閃耀禮盒點綴館外步道，成為人群流連的視覺焦點。不論是特地前來的網美網帥，還是日常經過的上班族，都能感受到滿滿的聖誕節的氣氛。除了燈光盛宴，台北101也以公益行動傳遞耶誕節的真正精神。12/7至12/29，每週六下午，四樓都會廣場將舉辦「夢想高飛 耶誕公益音樂會」，以「夢想高飛！綻放，讓生命不一樣」為主題，邀請來自偏鄉及公益團體的超過500名兒童青少年，以音樂、舞蹈及戲劇等形式展現多元才藝。此活動不僅為孩子們提供舞台實現夢想，也讓參與者深刻體會耶誕節的分享與關懷意義。台北101透過這場音樂盛會，完美詮釋其作為台灣最高公益平台的社會責任。

時間：2024/12/7 ~ 12/29，每週六下午

地點：台北101四樓都會廣場

內容：邀請偏鄉兒童及公益團體超過500名青少年，呈現音樂、舞蹈、戲劇等才藝展演，展現公益精神，傳遞溫暖與關懷。



Pinkoi@TAIPEI 101 Xmas Market聖誕市集

時間：2024/11/28 ~ 2025/1/1

地點：台北101四樓都會廣場

內容：北歐風格耶誕市集，結合台灣亞洲跨境設計購物平台Pinkoi，展出101件設計師精緻耶誕禮品，打造濃厚的節日購物氛圍。



台北101夢想高飛特展

時間：即日起至2025/3/2

地點：台北101觀景台89樓

內容：包含大谷翔平50/50紀念球展覽，並搭配耶誕燈飾打卡點與互動體驗，將藝術與耶誕節慶完美結合。



台北101耶誕集章小屋

時間：2024/12/24平安夜限定

地點：台北101觀景台89樓

內容：書寫明信片並蓋上專屬紀念章，為耶誕夜留下美好回憶。



台北101 2024聖誕節推薦打卡點

花蕊蝶舞燈飾光廊

位置：購物中心松智路側

特色：紫色、粉色及白色花卉燈飾，搭配蝴蝶光影，營造浪漫且充滿希望的詩意場景。



夢想樂氣球

位置：購物中心信義路側

特色：繽紛熱氣球造型，象徵希望與追夢力量，帶來濃濃節慶氛圍。



流光溢彩噴泉

位置：購物中心信義路側

特色：水流與燈光交織成夢幻畫面，象徵祝福與豐盛。



北歐耶誕小鎮

位置：台北101四樓都會廣場

特色：以麋鹿、雪橇和聖誕樹等元素，打造如童話般的北歐聖誕村景象。



耶誕水晶球

位置：台北101觀景台89樓

特色：透明水晶球內佈滿雪景與星星，營造冬季童話氛圍。



高山耶誕小鎮

位置：台北101觀景台89樓

特色：耶誕燈飾佈置延伸至高空382~508公尺，成為全台最高打卡地標。



Harry Winston耶誕裝置

位置：信義廣場

特色：奢華的燈飾裝置，展現品牌獨特節日氛圍。



朗格腕錶耶誕裝置

位置：松智廣場

特色：結合高端腕錶品牌設計，增添藝術美感。



台新金控耶誕禮物盒光廊

位置：館外聯通空橋

特色：以閃耀禮物盒設計點綴步道，成為信義區必拍場景。



雲端秘境花園

位置：台北101觀景台89樓

特色：結合花卉與燈光，打造夢幻的雲端祕境。



霓虹窗景與秘境迴廊

位置：台北101觀景台89樓

特色：炫彩霓虹燈與迷人的迴廊，營造多樣化視覺驚喜。

