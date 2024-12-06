為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 手切干貝湯圓！老字號高雄湯圓「小溝頂水果店」，冬季限定冷熱湯圓必吃。

手切干貝湯圓！老字號高雄湯圓「小溝頂水果店」，冬季限定冷熱湯圓必吃。

高雄美食 小溝頂水果店 岡山美食 高雄湯圓
2024-12-06 21:22:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 圖片：美食好芃友
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

陪伴高雄岡山人超過70年的「小溝頂水果店」，是數一數二知名的老字號高雄湯圓店，平時主要供應現榨果汁及冰品，每年十月底至隔年三月則會販售手工湯圓；老闆每日自己揉糯米糰，而「手刀削湯圓」的神速功力更是引發廣大網友討論、專程前往岡山吃湯圓。
▲▼小溝頂水果店是高雄岡山老字號湯圓店  / WalkerLand窩客島整理提供

老闆「手切湯圓」功夫源自雙親，至今接手「小溝頂水果店」已超過三十年，手速流暢、彈指之間鍋底也滿是一顆顆湯圓，速度之快猶如「手指藏刀」。而由於湯圓形狀神似干貝，又被在地人稱為「干貝湯圓」，不過要注意的是「小溝頂水果店」的湯圓為冬季限定販售，湯圓空務必把握時間來朝聖。

▲小溝頂水果店老闆手切湯圓  / WalkerLand窩客島整理提供

▲小溝頂水果店的熱手工湯圓 / WalkerLand窩客島整理提供

「小溝頂水果店」湯圓品項簡單，僅有冰手工湯圓與熱手工湯圓之分，熱手工湯圓採桂圓湯底，每一口都能感受到甜而不膩的桂圓香氣，湯圓彈牙、糯米香氣突出；冰手工湯圓則是剉冰結合糖水，有手工熬煮的大紅豆、紅豆、綠豆以及芋頭，可選擇其中幾樣配料，也能四種全加、提升滿足感。

推薦閱讀：超夯辦公室團購美食！高雄巷弄小吃「陳記荊州鍋盔餅」，口味超過十種。

▲小溝頂水果店的冰手工湯圓  / WalkerLand窩客島整理提供

 

小溝頂水果店店家資訊

地址：高雄市岡山區開元街84號
電話：07 621 1369
備註：湯圓採期間限定販售，每年10月底至3月

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#高雄美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

小溝頂水果店

phone
place高雄市岡山區高雄市岡山區開元街84號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
清原湯圓吃一波！清原2023「湯圓季」嚴選台灣純正糯米、特殊研磨技術，極緻滿福湯圓新吃法。
 編輯 李維唐
用吸的紅白小湯圓！萬波古早味飲料「薑汁紅白小湯圓」新登場，隱藏版喝法「紅白小湯圓奶茶」先發IG限動。
 編輯 鄭雅之
飲料控IG拍起來！1011Sip Tea全新推出「哈哈哈哈味瓜」水果冰棒系列，混搭「芒果荔枝冰沙」打造最好拍冰棒手搖杯稱號。
 編輯 張人尹
老饕才懂的老味道！凱達大飯店家宴中餐廳推出古早味「雨花琉璃湯圓」甜品，要讓老饕們品嚐到最暖胃、暖心元宵甜品。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up