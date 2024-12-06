陪伴高雄岡山人超過70年的「小溝頂水果店」，是數一數二知名的老字號高雄湯圓店，平時主要供應現榨果汁及冰品，每年十月底至隔年三月則會販售手工湯圓；老闆每日自己揉糯米糰，而「手刀削湯圓」的神速功力更是引發廣大網友討論、專程前往岡山吃湯圓。

▲▼小溝頂水果店是高雄岡山老字號湯圓店 / WalkerLand窩客島整理提供



老闆「手切湯圓」功夫源自雙親，至今接手「小溝頂水果店」已超過三十年，手速流暢、彈指之間鍋底也滿是一顆顆湯圓，速度之快猶如「手指藏刀」。而由於湯圓形狀神似干貝，又被在地人稱為「干貝湯圓」，不過要注意的是「小溝頂水果店」的湯圓為冬季限定販售，湯圓空務必把握時間來朝聖。



▲小溝頂水果店老闆手切湯圓 / WalkerLand窩客島整理提供



▲小溝頂水果店的熱手工湯圓 / WalkerLand窩客島整理提供

「小溝頂水果店」湯圓品項簡單，僅有冰手工湯圓與熱手工湯圓之分，熱手工湯圓採桂圓湯底，每一口都能感受到甜而不膩的桂圓香氣，湯圓彈牙、糯米香氣突出；冰手工湯圓則是剉冰結合糖水，有手工熬煮的大紅豆、紅豆、綠豆以及芋頭，可選擇其中幾樣配料，也能四種全加、提升滿足感。

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▲小溝頂水果店的冰手工湯圓 / WalkerLand窩客島整理提供

小溝頂水果店店家資訊

地址：高雄市岡山區開元街84號

電話：07 621 1369

備註：湯圓採期間限定販售，每年10月底至3月