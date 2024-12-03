ABV串串啤酒館全新呈現重慶地道的麻辣風味與飲食文化，結合精釀啤酒的獨特搭配，為食客帶來一場味蕾的饗宴。重慶的飲食文化深受當地氣候、地理環境與歷史背景的影響，體現以麻辣為主的口味、火鍋文化、小麵文化、乾鍋與香鍋等特色，ABV餐飲集團一直以來就是秉持「復刻世界各國各地傳統與特色料理」，『串串啤酒館』便是以世界各地精釀啤酒，搭配「復刻」重慶江湖菜與麻辣串串火鍋。



▲ABV串串啤酒館



重慶的串串文化發展自街頭，是當地人日常生活中的重要一環，串串是一種將各種食材如肉類、蔬菜、海鮮等串成一串，放入滾燙的麻辣湯底或清湯中涮煮的飲食方式，不僅方便快捷，還充滿濃烈的麻辣風味，特別將這街頭文化帶入現代餐廳，讓顧客在享受精緻料理的同時，也能體驗重慶街頭的美食魅力。



重慶飲食的靈魂在於其麻辣口感，尤其在火鍋、乾鍋和各種小吃中，當地人習慣使用大量的辣椒與花椒來調味，不僅帶來火辣的口感，還有麻的獨特風味，這種麻辣風味在濕熱的氣候中，能讓人開胃並促進排汗，成為日常生活中的飲食選擇。重慶更被譽為火鍋之都，湯底通常以牛油、辣椒、花椒為主，濃厚的麻辣湯底與豐富多樣的食材選擇，讓火鍋成為重慶人社交與聚餐的最佳選擇。



▲各式美味江湖菜

除了火鍋文化，重慶的江湖菜也是不可忽視的特色，江湖菜是一種充滿豪放與自由的料理風格，起源於民間，強調口味濃烈、食材新鮮且分量十足，這些菜餚通常火候足、調味重，帶有濃烈的麻辣和香料味，深受大眾的喜愛。經典江湖菜如老媽蹄花、壁山來鳳魚、重慶毛血旺等，皆以其獨特的風味和豐富的口感在重慶飲食中佔有一席之地，ABV串串啤酒館將這些江湖菜復刻到餐桌上，讓顧客可以盡情享受重慶的豪放飲食文化。

除了火鍋，重慶的小麵也是當地人日常飲食中的重要一環，重慶小麵以辣味為主，麻辣鮮香的口感讓它成為備受喜愛的街頭美食，不同的小麵店擁有自己獨特的配方，從豌雜小麵到麻醬麵，各具風味，重慶豐富的街頭小吃文化，像麻辣燙、酸辣粉等，價格親民且方便快捷，已成為當地人生活中的必備元素。除火鍋外還有乾鍋和香鍋，使用少量底油來炒食材，加入大量的辣椒、花椒與香料，使得食物保持濃烈的香味與乾燒的口感，不僅味道辛香也非常下飯，像香辣蝦、臘味土豆(馬鈴薯)等菜肴經常出現在餐桌上。



▲各式美味麻辣料理

精釀啤酒與麻辣風味的完美搭配

為了讓食客能在享受重慶麻辣料理的同時，體驗到精釀啤酒的多層次風味，特別挑了來自世界各地的精釀啤酒進行搭配，包括德式啤酒、英式啤酒、比利時啤酒、美式啤酒、西打酒和酸啤酒，這些風格各異的啤酒為每道菜增添了豐富的層次感。



不同啤酒風格與重慶麻辣料理的搭配建議，中等強度以內的德國啤酒以其醇厚的口感和麥芽風味著稱，尤其適合搭配老媽蹄花和重慶毛血旺等帶有濃厚湯汁和豐富肉香的菜肴。英式啤酒如苦啤（Bitter）和棕愛爾（Brown Ale）、波特（Poter）具有較為溫和的苦味和焦糖香氣，這些啤酒風味濃厚，適合搭配乾鍋香料蝦、壁山來鳳魚、乾鍋辣味土豆這類口味較重的江湖菜。比利時啤酒的風味多樣，從白啤酒的淡雅到強黑愛爾、比利時雙倍、比利時四倍的濃烈，還有帶有明顯的酸度的法蘭德斯紅愛爾（Flanders Red Ale）各有千秋，適合搭配麻辣口水雞、重慶五寶小麵、藤椒金湯魚等，很適合強調食物的香料跟草本。美國的IPA（American India Pale Ale）因其強烈的熱帶水果香氣和苦味，特別適合搭配麻辣牛油鍋和重慶酸辣粉這類辛辣濃郁的菜肴。此外，美式淡色艾爾（American Pale Ale）的香料跟草本，能夠很好地平衡炸酥肉和乾鍋香辣蝦的香辣感。西打酒（Cider）的果香和酸甜風味非常適合搭配酸辣口感的菜餚，像是川味泡鳳爪和重慶酸辣粉，紅糖滋粑、重慶冰粉、糖油果子這類的甜點，也很適合甜度高的西打酒。酸啤酒（Sour Ale）以其清新的酸度著稱，特別適合搭配老譚滕椒酸菜鍋或金湯酸菜鍋這類帶有酸味的菜品。透過這些精釀啤酒的分類搭配，都能讓顧客體驗到啤酒與重慶麻辣風味之間的完美平衡，不論是辛辣濃烈的江湖菜還是清爽的涼菜，每一款啤酒都能夠提升菜餚的層次感，帶來無與倫比的味覺享受。



▲一整櫃適合搭配美食的各式啤酒

ABV串串啤酒館從這些重慶經典的飲食文化中汲取靈感，將其地道的麻辣風味復刻至餐桌，火鍋、乾鍋、串串等麻辣菜品，同時，餐廳更引入了精釀啤酒的餐酒搭配，透過啤酒的多樣性，賦予麻辣料理更多層次感。濃烈的IPA可與麻辣火鍋相得益彰，而清爽的小麥啤酒則能平衡乾鍋的香辣。無論是麻辣愛好者，還是想要挑戰自己味蕾的人，都能享受到最純正的重慶風味，在與好友共享佳餚的同時，體驗到啤酒與麻辣完美搭配所帶來的驚喜。