年末將至，追劇清單看這邊！由「火爆神父」金南佶事隔5年再度爆笑回歸的《熱血司祭2》搶頭香，神父再次對抗惡勢力、收視狂飆，還有李伊庚翻轉形象，鄉村青年追夢，上演溫馨又輕鬆的《結婚吧You》，也有《江南B-Side》池昌旭、BIBI、趙祐鎮偵破毒品案，8集爽看暗藏爆點，以及鄭裕美、朱智勛在《愛在獨木橋》演繹歡喜冤家，愛恨糾葛動人心，最後是《現在撥打的電話》柳演錫緊張談判，假面夫妻火熱升溫，懸疑兼具浪漫戲劇，5部大戲現正熱播中。

一、《熱血司祭2》火爆神父金南佶回歸

5年長征終於問世！「長腿歐巴」金南佶所主演的《熱血司祭》，2019年播出時寫下大結局22%爆炸性的收視率，電視台團隊帶領原班人馬，重磅推出《熱血司祭2》，火爆神父重回警界打擊犯罪，他第一集披上和尚袈裟，以一擋百暴打惡徒，配上木魚清脆響耳的敲打節奏，熟悉的喜劇味道再次飄來，5年前夯遍全韓的「笑哏」強勢回歸，第一集便以11.9%收視率開出紅盤。





二、「國民渣男」李伊庚在《結婚吧You》轉性了

《熱血司祭2》雖是續集，金南佶帶領原班人馬李荷妮、金成均、白智媛、高圭弼、安昌煥，但編劇變出新花樣，加入新的反派盛駿，手段殘忍無情，走私毒品、製作毒品，牽入老人涉案，但他帥氣有型的外貌，照樣擄獲大批劇迷追捧，角逐2024戲劇界最帥反派，盛駿的加盟令粉絲又驚又喜。《熱血司祭2》雖是刑事犯罪劇，但溫馨情節一樣也沒少，金南佶在劇中因擔心夥伴們涉險，獨自前往釜山對抗惡勢力，但隨著任務難度越來越高，友人一個個接力現身，成為最堅固的防空洞，刻劃出最深刻的暖心情感，讓觀眾笑中帶淚追完戲劇。本劇現正在Disney+熱播中。

還記得2024年初，令全台觀眾恨得牙癢癢的《和我老公結婚吧》「全民渣男」朴敏煥嗎？演員李伊庚改頭換面，形象大翻轉接下新戲《結婚吧You》主演，頂著一頭滑稽爆炸捲髮，濃厚的鄉村口音與純樸的外貌，親民的造型非常吸睛。他詮釋一名「小島青年」奉哲熹，從「鄉村土男」變身「都市型男」，闔家觀賞的輕鬆劇情獲得關注。有趣的是，片名《結婚吧You》其實暗藏小巧思，You音同位於韓國較淳樸的鄉村區域韓文發音，與李伊庚角色設定相輔相成，片名念出來令人會心一笑。





三、《江南B-Side》池昌旭、BIBI二搭必看黑馬劇

事實上，觀眾對於李伊庚的喜劇演技並不陌生，他曾在《加油吧威基基》帶給觀眾滿滿歡笑聲。他的魔性笑聲、獨具一格的詼諧演技，透過《結婚吧You》再次征服粉絲的心，截至目前最高收視率雖只有1%，卻也是該電視台《Channel A》時隔1年來再度出現該數字的成績，更是《Channel A》週末戲劇睽違12年收視率突破1%，留言迴響熱烈「沒想到李伊庚是這麼有魅力的人」、「李伊庚救活了整部戲」、「為了他而看」。戲劇正在愛奇藝國際站、friDay影音跟播中。

Disney+獨家劇集《江南B-Side》被譽為2024年最大黑馬神劇，全劇8集，現已完結。本劇由池昌旭、趙祐鎮、BIBI（金亨瑞）領銜主演，池昌旭化身神秘客，警察趙祐鎮涉險查案，卻發現女兒與女兒閨蜜BIBI身陷其中，面對大型販賣毒品組織，3人以小蝦米的力量擊破強大敵人，18禁大尺度揭露呈現最真實、最冷血的販毒世界，只是前兩集千萬別關掉，戲劇為了鋪陳牽扯毒品案的人事物，直到第三集才會進入主要劇情。





四、鄭裕美、朱智勛在《愛在獨木橋》上演現代版「羅密歐與茱麗葉」

其中，歌手BIBI以演員金亨瑞身份二搭池昌旭，飾演一名夜店最出色的王牌女郎，實則是知曉毒品組織內部操作的關鍵人物，擁有堅毅不撓的精神，為了打擊毒品組織，縱身一躍逼哭所有觀眾，她雖是新人演員，但透過精湛演技大放異彩，全劇意外的發展，使得戲劇討論度超高，「8集瞬間就看完了」、「感覺會有第二季」。

女神鄭裕美（鄭有美）繼《非常校護檔案》後，近幾年鮮少參演愛情劇，睽違4年回歸小螢幕，難得接下喜劇羅曼史《愛在獨木橋》，搭擋男神朱智勛，兩人角色設定就像現代版「羅密歐與茱麗葉」，因家族反目和命運的捉弄而痛苦離別的一對男女，兩人從小結仇吵到大，卻對彼此產生出情愫，時隔18年再度重逢，西裝帥氣的朱智勛與可愛咆哮的鄭裕美之間所產生的化學反應，更是讓人瞬間覺得兩人匹配度爆表。





五、《現在撥打的電話》假面夫妻柳演錫、蔡秀彬2集就火

朱智勛過去以打鬥動作戲、貼身保鑣等魄力十足的角色為主，這回放下帥氣包袱，甫見女主角就被「冤家」鄭裕美爆捏臉頰，表情逗趣又浮誇，展現以往少見的幽默面貌。兩人相愛相殺，鬥嘴攻防戰更是好看，尤其是朱智勛霸氣打賭「妳輸了就跟我交往」，真實心意不隱藏讓劇迷全破防，助攻收視翻倍狂飆。戲劇雖主打愛情喜劇，但其實藏有其他劇情伏筆，女主角父母雙亡事故究竟為何？兩人重逢的結局能否寫下圓滿句點？《愛在獨木橋》看點滿滿，每週日、一在Hami Video更新。

柳演錫近年來活躍於藝能界，先是參與綜藝節目《杜拜大富翁》拋下男神包袱破任務，接著近期與「國民MC」劉在錫主持談話性節目《只要有空》，親民隨和形象深植人心，「雙錫」合併，連粉絲都笑虧「不知道柳演錫這麼好笑」。





等了許久，柳演錫終於回歸演員本業，搭擋蔡秀彬聯手演出《現在撥打的電話》，講述一對政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，因一通綁架犯的恐嚇電話而開始的火熱浪漫史，柳演錫飾演最年輕的總統室發言人，穿著筆挺西裝勾勒出幹練與自信的形象，重回男神巔峰外貌，劇迷追劇直呼又戀愛了。劇中，柳演錫在面對綁架犯的威脅電話時，展現異常冷靜的態度，憑藉精準的台詞和細膩表情，完美詮釋一場場緊張刺激的談判。只是「綁架犯」的身份神秘，意外讓夫妻倆的關係火速升溫，兩人的台詞更是慾火焚身，為了判別綁架販所說的真假，他眼神銳利命令「妳自己脫，還是我幫妳脫」，播出只靠2集就吊足觀眾胃口，收視率急速攀升，戲劇現在Netflix上播出。