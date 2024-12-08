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彰化親子旅遊首選！全台唯一木皮板觀光工廠「卷木森活館」，門票可全額折抵消費。

卷木森活館 彰化景點 鹿港景點 觀光工廠 more
2024-12-08 21:20:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

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彰化觀光工廠多元、大多集中於彰濱工業區，其中「卷木森活館」是全台唯一木皮板觀光工廠，創辦人黃昱哲數年前前往非洲視察對於大自然消耗速度深深有感，想打造觀光工廠來傳遞產業知識、推廣環境保護的想法油然而生、遂成立「卷木森活館」，讓大家來彰化親子旅遊也多了一個寓教於樂的好去處，門票可全額折抵消費。

▲▼卷木森活館是全台唯一木皮板觀光工廠/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝



「卷木森活館」共劃分卷木森林、卷木咖啡、卷木市集與木創學堂四大區域，卷木森林以童趣互動式情境，將樹木和動物擬人化來串連產業知識，讓大小朋友認識實木皮綠色建材、理解環境保護的重要性，並且也有模擬木頭裁切等處理過程讓大家了解。

▲▼卷木森活館以童趣互動式來介紹產業知識、提倡環境保育/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝


「卷木森活館」的卷木市集則有各式各樣的木質文創小物，並且大多數都融合彰化人文風情，如：芳苑的海牛文化、八卦山大佛、鹿港天后宮等，其中八卦山大佛不倒翁還榮獲金質獎肯定。此外，團體旅遊可預約木創學堂，會有專人導覽與教學，展現雷切割技術與木皮板相結合的創意巧思， DIY別具特色又實用的紀念品。

推薦閱讀：開放免費參觀！最有個性的彰化咖啡廳、主打香菜咖啡「Stable Fly 穩定飛行模式」，還有古著、老件等你來挖寶。

▲▼卷木森活館產品結合在地特色，榮獲彰化伴手禮獎項肯定/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝

 


卷木森活館店家資訊

地址：彰化縣鹿港鎮工業東三路6號
電話：04 781 2018

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卷木森活館

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place彰化縣鹿港鎮工業東三路6號
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