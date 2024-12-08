彰化觀光工廠多元、大多集中於彰濱工業區，其中「卷木森活館」是全台唯一木皮板觀光工廠，創辦人黃昱哲數年前前往非洲視察對於大自然消耗速度深深有感，想打造觀光工廠來傳遞產業知識、推廣環境保護的想法油然而生、遂成立「卷木森活館」，讓大家來彰化親子旅遊也多了一個寓教於樂的好去處，門票可全額折抵消費。



▲▼卷木森活館是全台唯一木皮板觀光工廠/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝





卷木森活館店家資訊

地址：彰化縣鹿港鎮工業東三路6號

電話：04 781 2018