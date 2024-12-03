每當談起北海道的冬日旅行，多半聯想那些經典的北國雪景，例如大雪山旭岳的野雪與活火山、富良野的雪原、定山溪的雪見溫泉，也可能是札幌雪祭彩燈與小樽運河旁的浪漫雪景，這些場景幾乎就是大家心中最能代表北海道的經典風貌。其實不必遠行，僅離札幌市區30分鐘車程，還隱藏一片廣闊的雪景秘境！







北海道札幌的雪景

北海道的雪景總是伴隨著遼闊的距離，為了一睹原始而唯美的銀白山巒，聆聽冰晶在樹枝間的閃爍，或感受細雪緩緩飄落的廣袤大地，往往需要經歷一段不算短的路程，畢竟對於北海道民來說，車程1.5小時以內的距離還算近，但對於時間有限的旅人來說，內心總暗自期盼一個距離更近又方便的雪景地點。



莫埃來沼公園（モエレ沼公園／Moerenuma Park）

莫埃來沼公園（モエレ沼公園／Moerenuma Park）位於札幌市東北側，是一座將藝術、自然與都市功能完美融合的現代化公園，幾何對稱的人造美學布局使得整座公園宛如一件超大型的藝術雕塑作品。

曾經是札幌當地的垃圾掩埋場，如今成為札幌市民的公共綠地，更是熱愛藝文、攝影和戶外運動者的天然場域，莫埃來沼公園佔地相當遼闊，公園內有不少處是一望無際的空曠，可以悠閒欣賞蔚藍天空與純白雪地。

與其說是走進一座傳統意義上的公園，更像是步入了一個北國雪景的藝術裝置；公園內最主要的三大指標景觀作品，包括人工築成的石階山丘莫埃來山（Mt. Moere／モエレ山）、散發未來科技感的鋼骨三角錐與土台TETRAMOUND PLAZ（テトラマウンド廣場）、由玻璃結構打造的玻璃金字塔Glass Pyramid – HIDAMARI，特別是在雪景覆蓋下，被幾何設計細膩勾勒出的雪地畫布，顯得格外震撼。









莫埃來山（Mt. Moere／モエレ山）

莫埃來山（Mt. Moere／モエレ山）是公園內最高的人工山，相當於20層樓高，山丘以規整的幾何形狀呈現，坡道設計為螺旋式與直線交錯，讓攀頂者可以從不同高度欣賞公園的布局。遠遠接近莫埃來山，就情不自禁被吸引，山體被積雪覆蓋後，如同冰雪世界裡一座巨大的白色金字塔，四周圍一片寂靜，幸好不少當地家庭或朋友帶著雪橇登頂，一邊嬉鬧一邊準備從山頂滑下來，才想起自己人在札幌。





鋼骨三角錐與土台（TETRAMOUND PLAZ／テトラマウンド廣場）

鋼骨三角錐與土台（TETRAMOUND PLAZ／テトラマウンド廣場）是公園重要的大型雕塑藝術作品之一，由三座鋼製三角錐形結構組成，隨光線與天氣變化呈現不同氛圍，繞行雕塑，拍攝不同角度的對稱美，特別是在冬季，鋼結構在雪地中的反光效果，與陰影、積雪與周圍林地融為一體，格外迷人，也很有科技未來感的美學。







玻璃金字塔（Glass Pyramid – HIDAMARI）

如果說公園的開放空間提供了北國的壯闊，那麼玻璃金字塔則為人們帶來了北海道冬日裡難得的溫暖與靜謐。遠處看見玻璃金字塔（Glass Pyramid – HIDAMARI），晶瑩剔透的結構在雪地閃耀，像是一座未來感十足的宮殿；他是園內最大建築，作為一個多功能建築空間，建築內部包含展覽空間、咖啡廳、禮品店和觀景台，內部溫暖開闊，玻璃的透光性使得陽光與雪景自由穿透入室，如畫般展現在眼前，不只是入內參觀者，也有不少在此閱讀、工作的人，我跟著坐著坐著，實在也不願離開了。



不用遠行的北國寧靜感

即使公園內遊客不少，但冬日厚雪讓聲音被大幅吸收，一種與世隔絕的寧靜感瀰漫其間，我曾好奇，天寒地凍的北國，若不是熱血旅人專程遠赴一睹美麗雪景風光，真的有人會到郊區公園玩耍嗎？

此刻，眼前一對當地家庭正拖著雪橇，爬上人工山，孩子們在雪地裡奔跑、嬉鬧，大人們則用相機捕捉冬日陽光灑落在孩子臉頰上的燦爛笑容，而山腳另一側的公園遊步道處，也看到攝影愛好者專注取景的身影。

對於札幌人來說，莫埃來沼公園的吸引力，並不僅在於它的自然景觀與藝術設計，而是無需奔赴遠方的冰雪秘境，也能貼近北國純粹生活的樣貌。





莫埃來沼公園（モエレ沼公園／Moerenuma Park）

地址：北海道札幌市東區莫埃來沼公園1-1

開園時間：07：00～22：00

入園費用：免費

交通方式：從地下鐵東豐線「環狀通東站」轉乘中央巴士：東６９、東７９，至莫埃來沼公園東口車站下車，乘車時間約25分鐘

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