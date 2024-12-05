「春鯉chunli」老闆來自哈爾濱，在台中就讀大學、畢業後便和台灣郎結為連理，待小孩長大後遂於去年毅然決然創業、遂於台中中華夜市附近巷弄開設一間夢想中的餐館，販售東北水餃、肉夾饃與砂鍋等，將東北家鄉好滋味原汁原味帶來台灣。



▲▼春鯉chunli 是一間鄰近台中中華夜市的餐館、供應中國東北料理/ WalkerLand窩客島整理提供



春鯉chunli店家資訊

地址：台中市中區大誠街39巷9號

電話：0965 803 696