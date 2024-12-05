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道地東北餃子在這！台中中式早午餐「春鯉chunli」，哈爾濱老闆親製東北料理。

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2024-12-05 11:21:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

「春鯉chunli」老闆來自哈爾濱，在台中就讀大學、畢業後便和台灣郎結為連理，待小孩長大後遂於去年毅然決然創業、遂於台中中華夜市附近巷弄開設一間夢想中的餐館，販售東北水餃、肉夾饃與砂鍋等，將東北家鄉好滋味原汁原味帶來台灣。

▲▼春鯉chunli 是一間鄰近台中中華夜市的餐館、供應中國東北料理/ WalkerLand窩客島整理提供



爽朗健談的老闆表示，她憑一己之力將閒置三十年的老舊空間轉化成「春鯉chunli」，也由於咖啡館僅一人經營、餐點難免需要等候，因此無需酌收服務費。此外，老闆相當喜歡動物，「春鯉chunli」自然成了台中寵物友善餐廳之ㄧ，歡迎大家帶毛小孩一同前來用餐。

▲春鯉chunli的環境皆由老闆一人獨自打造/ WalkerLand窩客島整理提供

▲招牌水餃定食是春鯉chunli 的人氣餐點之一 / WalkerLand窩客島整理提供


「春鯉chunli」餐點皆為老闆親力親為，她每天七點就會在市場採買食材、接著準備開店。特別推薦「招牌水餃定食」，有脆脆酸菜豬肉、芹菜豬肉、金沙鹹蛋黃等口味可以選擇，每一顆餃子內餡都很飽滿紮實，並且附三樣小菜、紫菜蝦米湯以及蘸料。

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▲春鯉chunli的招牌飲品「春莓蘇打」  / WalkerLand窩客島整理提供

 

春鯉chunli店家資訊

地址：台中市中區大誠街39巷9號
電話：0965 803 696

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春鯉chunli

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