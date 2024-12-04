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南門市場必吃「臻味胡椒餅」厚度完勝其他家！一個只要50元。

臻味胡椒餅 胡椒餅 台北美食 中正紀念堂美食 more
2024-12-04 09:48:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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南門市場必吃「臻味胡椒餅」一個只要50元，厚度還完勝其他家胡椒餅！身為當地的高人氣排隊美食，只要到假日時常會滿是人潮。熱呼呼的胡椒餅，每日現烤現賣，還能享受買十送一優惠。餅皮酥香、餡料不油膩，搭配胡椒與蔥花風味十足，喜歡胡椒餅的朋友，現在可別錯過囉。
▲▼南門市場必吃「臻味胡椒餅」一個只要50元，厚度完勝其他家胡椒餅 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼南門市場必吃「臻味胡椒餅」一個只要50元，厚度完勝其他家胡椒餅 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼南門市場必吃「臻味胡椒餅」一個只要50元，厚度完勝其他家胡椒餅 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



位於中正紀念堂站附近的「臻味胡椒餅」，就在南門市場正對面，距離捷運中正紀念堂站2號出口僅需步行幾分鐘。店鋪雖然小巧，但門面頗顯眼，大大的紅布條高掛在外頭，想忽略都有點難。店內工作環境整潔，烘烤區域和包餡檯面分工明確，現場可以直接聞到胡椒餅出爐的香氣，一拿到手就讓人迫不及待品嘗。

推薦閱讀：炭烤胡椒餅有夠酥！老闆一賣就是30年，南港老店美食「老張炭烤燒餅店」胡椒配豬肉甜味，外皮酥脆超過癮。
▲▼位於中正紀念堂站附近的「臻味胡椒餅」，就在南門市場正對面 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼位於中正紀念堂站附近的「臻味胡椒餅」，就在南門市場正對面 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼位於中正紀念堂站附近的「臻味胡椒餅」，就在南門市場正對面 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

「臻味胡椒餅」不同於其他店，這邊肉餡的赤肉比例較高，厚度也完勝其他家。搭配新鮮蔥花和適量胡椒調味，入口後香氣四溢，吃起來不會油膩，一口咬下還會爆出滿滿的肉汁。如果大家有到南門市場或中正紀念堂附近，想要品嚐當地的美食，可就別錯過這家囉。
▲▼南門市場必吃「臻味胡椒餅」赤肉比例較高，還會爆出滿滿的肉汁 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼南門市場必吃「臻味胡椒餅」赤肉比例較高，還會爆出滿滿的肉汁 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼南門市場必吃「臻味胡椒餅」赤肉比例較高，還會爆出滿滿的肉汁 / WalkerLand窩客島整理提供

 

南門市場 中正紀念堂美食 臻味胡椒餅

地址：台北市中正區羅斯福路一段25號
營業時間：11:00–20:00；週日公休

 

 

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臻味胡椒餅

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place台北市中正區羅斯福路一段25號1樓
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