南門市場必吃「臻味胡椒餅」一個只要50元，厚度還完勝其他家胡椒餅！身為當地的高人氣排隊美食，只要到假日時常會滿是人潮。熱呼呼的胡椒餅，每日現烤現賣，還能享受買十送一優惠。餅皮酥香、餡料不油膩，搭配胡椒與蔥花風味十足，喜歡胡椒餅的朋友，現在可別錯過囉。



▲▼南門市場必吃「臻味胡椒餅」一個只要50元，厚度完勝其他家胡椒餅 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



南門市場 中正紀念堂美食 臻味胡椒餅

地址：台北市中正區羅斯福路一段25號

營業時間：11:00–20:00；週日公休