南門市場必吃「臻味胡椒餅」一個只要50元，厚度還完勝其他家胡椒餅！身為當地的高人氣排隊美食，只要到假日時常會滿是人潮。熱呼呼的胡椒餅，每日現烤現賣，還能享受買十送一優惠。餅皮酥香、餡料不油膩，搭配胡椒與蔥花風味十足，喜歡胡椒餅的朋友，現在可別錯過囉。
▲▼南門市場必吃「臻味胡椒餅」一個只要50元，厚度完勝其他家胡椒餅 / WalkerLand窩客島整理提供
位於中正紀念堂站附近的「臻味胡椒餅」，就在南門市場正對面，距離捷運中正紀念堂站2號出口僅需步行幾分鐘。店鋪雖然小巧，但門面頗顯眼，大大的紅布條高掛在外頭，想忽略都有點難。店內工作環境整潔，烘烤區域和包餡檯面分工明確，現場可以直接聞到胡椒餅出爐的香氣，一拿到手就讓人迫不及待品嘗。
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▲▼位於中正紀念堂站附近的「臻味胡椒餅」，就在南門市場正對面 / WalkerLand窩客島整理提供
「臻味胡椒餅」不同於其他店，這邊肉餡的赤肉比例較高，厚度也完勝其他家。搭配新鮮蔥花和適量胡椒調味，入口後香氣四溢，吃起來不會油膩，一口咬下還會爆出滿滿的肉汁。如果大家有到南門市場或中正紀念堂附近，想要品嚐當地的美食，可就別錯過這家囉。
▲▼南門市場必吃「臻味胡椒餅」赤肉比例較高，還會爆出滿滿的肉汁 / WalkerLand窩客島整理提供
南門市場 中正紀念堂美食 臻味胡椒餅
地址：台北市中正區羅斯福路一段25號
營業時間：11:00–20:00；週日公休