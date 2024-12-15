冷冷的冬天又來了，除了吃火鍋、躺被窩，肯定要跟另一半一起去泡溫泉，不僅暖了身體還暖心，這次窩客島幫你整理了5間烏來超適合情侶一起去的溫泉湯屋，就算不住宿，也能泡到暖暖的溫泉，快帶她／他一起去感受屬於冬天的幸福吧。



▲烏來必去湯屋溫泉，５個情侶冬天遊玩好去處/ WalkerLand窩客島整理提供



溫泉湯屋最棒的地方在於能不受他人打擾，超適合情侶一起去享受浪漫又溫暖的獨處時光，像是清單中的璞石麗緻溫泉會館，兼具隱密性的同時，還能欣賞超吸睛的美景，或是有著超特別泰雅族建築風格的馥森阪治Trio，都是情侶絕對不能錯過的寶藏溫泉湯屋。



▲冷冷的冬天就是要泡溫泉，５個情侶必去烏來溫泉湯屋/ WalkerLand窩客島整理提供



能美容還能看電視＃情人溫泉民宿

部落客 章魚娜娜 說：

情人溫泉位於新店南勢溪溫泉區源頭，泉質是清澈、透明乾淨的弱鹼性碳酸氫鈉泉。冷泉是來自烏來森林山壁自然湧出之山泉水，夏日不受乾旱影響，水質純淨、冰冷，皆能促進毛孔收縮及美容之功效。



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＃情人溫泉民宿

地址：新北市烏來區溫泉街83號

電話：02 2661 6181

完整介紹於窩客島分享：烏來溫泉》情人溫泉X景觀按摩湯屋一人只要$200元，清澈、透明的碳酸氫鈉泉，秋冬裡泡湯暖身好舒服。



▲▼能泡溫泉還能看電視：情人溫泉民宿/ WalkerLand窩客島整理提供





超頂溪邊美景，不去會後悔的＃湯布苑溫泉館

部落客 寶貝小飄 說：

面相溪邊景色，一邊泡湯還可以欣賞溪邊美景，不想看景也可以看電視~~!!提供24吋液晶電視，可以一邊泡湯一邊觀看節目，讓你絕對泡湯不無聊喔~~!!



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＃湯布苑溫泉館

地址：新北市烏來區溫泉街85號

電話：02 2661 8001

完整介紹於窩客島分享：[遊]新北 烏來 獨家私密享受 溪景雙人湯屋 烏來湯布苑溫泉館



▲▼超適合情侶冬天一起來泡的湯屋：湯布苑溫泉館/ WalkerLand窩客島整理提供





超特殊泰雅族建築風格＃馥森阪治Trio

部落客 SISI人妻 說：

有一些小餅乾、堅果、谷溜谷溜的井裡月飲品，這邊使用的沐浴乳、洗髮精、身體乳都是茶籽堂的，超級香～好喜歡。



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＃馥森阪治Trio

地址：新北市烏來區環山路151號

電話：02 2661 6688

完整介紹於窩客島分享：新北烏來｜馥森阪治Trio 溫泉景觀湯屋 體驗原住民料理



▲▼超特別泰雅族風格湯屋：馥森阪治Trio/ WalkerLand窩客島整理提供





不只view絕佳空間還超大的景觀湯屋＃璞石麗緻溫泉會館

部落客 奇奇一起玩樂趣 說：

本來擔心雙湯池會不會壓縮到溫泉池的空間，我整個人是可以頭靠在邊邊，腳完全伸直，超大超舒服，我覺得夠一家四口一起泡的大小。



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＃璞石麗緻溫泉會館

地址：新北市烏來區新烏路五段88號

電話：02 2661 8000

完整介紹於窩客島分享：【台北旅遊】烏來璞石麗緻溫泉會館-絕佳好view景觀湯屋．烏來溫泉泡湯推薦



▲▼超大間、景超美的溫泉湯屋：璞石麗緻溫泉會館/ WalkerLand窩客島整理提供





適合打卡的超文青景觀湯屋＃烏來旅晨溫泉民宿

部落客 D&W黑白雙搭 說：

邊泡湯邊欣賞帶有仙氣的山景，真的是非常的舒服，戶外的涼風可以直接吹進湯屋內，一掃湯屋內的熱氣真的是非常舒適。



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＃烏來旅晨溫泉民宿

地址：新北市烏來區西羅岸路37號

電話：02 2661 6658

完整介紹於窩客島分享：烏來旅晨溫泉民宿-烏來住宿泡湯首選!獨立超文青景觀湯屋，眺望山景搭配冷熱雙泉超過癮(價格)



▲▼文青風格超適合打卡的湯屋：烏來旅晨溫泉民宿/ WalkerLand窩客島整理提供

