「謙」的美食藝術在台北大安區掀起全新熱潮！位於樂利路上的日式壽司店「すし謙」，以精緻頂級的Omakase料理為主軸，結合隱匿的環境設計，成為台北美食愛好者的新寵。餐廳由32歲的鍾謦謙主廚創立，他以16年累積的深厚經驗與對日本料理的熱情，打造了一個集職人精神與創意於一身的料理空間。這次，餐廳更以「2024大閘蟹盛宴」為開幕主打，讓賓客在秋冬時節感受大閘蟹與義大利白松露的奢華碰撞。





鍾謦謙主廚從小耳濡目染，深受家族經營的日本料理店影響，展現對食材的敏銳與料理創意的獨特視角。16歲時，他北上台北，投入壽司料理界，憑藉執著與努力贏得主廚們的認可。多年來，他不僅提升技藝，還透過造訪各式餐廳汲取靈感，最終創立以自己名字命名的「すし謙」，寓意對料理極致的追求。餐廳的每一道菜品都蘊含了他對料理的深刻理解，並體現出無可挑剔的專業水準。



「すし謙」的開幕料理「2024大閘蟹盛宴」為期三週，自11/20至12/7限量供應。這場盛宴將三隻來自固城湖的頂級大閘蟹融入多道創意菜色中，包含與義大利白松露搭配的素麵、以炭燒茄子和蟹膏呈現的滑順風味，以及結合南瓜、蟹黃與菊花高湯的創新料理。每一道菜都以食材的鮮美與廚藝的巧妙組合，展現令人驚艷的層次感，吸引老饕與美食愛好者紛紛預約品嚐。此外，餐廳的空間設計也融入了鍾謦謙主廚對料理的執著。設計師游雅清以「豐饒」為核心概念，運用簡潔線條與傳統工藝細節，創造出低調內斂又不失奢華的氛圍。18席的用餐區，從入口動線到板前座位都經過精心規劃，讓賓客在視覺與味覺的交融中感受料理的深度與豐富性。不僅如此，鍾謦謙還邀請大謙堂郭詩謙老師打造專屬手工餐具，為每道料理賦予獨特的溫度與藝術感。搭配來自高雄六龜的野放台灣山茶，將思鄉情懷與當地文化融入迎賓的每一刻，讓賓客體驗全方位的感官饗宴。同時，主廚鍾謦謙以其深厚的料理功力，為「2024大閘蟹盛宴」設計出五道充滿創意的特色料理。其中「炭燒茄子 x 瑞可塔起司 x 大閘蟹」這道菜以炭燒茄子為基底，賦予濃郁的煙燻香氣，再以滑順的瑞可塔起司平衡味道，最後搭配蟹黃、蟹膏及魚子醬，營造出豐富的層次感，讓每一口都充滿驚喜。而「大閘蟹膏奶油 x 全麥酸種麵包」選用新鮮公蟹蟹膏製作的蟹膏奶油，搭配手工製作的全麥酸種麵包，結合蟹膏的鮮甜與奶油的細膩，提供簡約卻回味無窮的味覺享受。「大閘蟹 x 原汁「這道經典的湯品以活大閘蟹油煎後，加入昆布湯熬煮，釋放蟹肉與昆布的甘甜味，濃郁而溫暖，為寒冷的冬日增添一絲暖意。「大閘蟹 x 南瓜萬十 x 菊花蟹汁」選用栗子南瓜包覆蟹肉與莫札瑞拉起司，外層金黃酥脆，內餡柔軟細膩，搭配菊花蟹高湯，帶來甘甜與濃郁的雙重享受，是一道既視覺又味覺兼具的佳餚。「大閘蟹 x 素麵 x 白松露」將蟹膏、蟹黃與珍稀的義大利白松露結合，搭配細膩的日式手工素麵，傳統與創新在這道料理中完美交融，為整場盛宴畫下濃墨重彩的句點。

すし謙

營業地址：台北市大安區樂利路56號

營業時間：午間12:15-14:30、晚間18:30-21:30、週日店休

訂位連結：https://reurl.cc/6jVy7r



すし謙 開幕期間限定

活動期間：11/20至12/7止

午間套餐：每位NT$ $3,800 （單一價位/無大閘蟹）

晚間套餐：限預約大閘蟹盛宴 每位NT$ $11,800 （限量席位）

