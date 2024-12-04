星野集團位於日本沖繩，坐擁無敵海景的海邊咖啡廳「BANTA CAFE by 星野集團」(以下簡稱BANTA CAFE)，即日起至2025年2月28日舉辦「Illumi BANTA 海濱夜燈」冬季限定活動，體驗沖繩溫暖冬夜的浪漫風情。「イルミーバンタ」（Illumi BANTA）是由命名BANTA CAFE 的「イユミーバンタ」（Iyumi Banta：沖繩方言，意思是「觀賞魚群的懸崖」）與「イルミネーション」（illumination：燈飾）組合而成的自創詞彙，活動期間海邊的自然景觀將在燈光的點綴下，化身為夢幻的光之世界。沖繩冬天的氣溫普遍高於15°C，溫暖宜人的氣候，白天夜晚都能舒適地享受戶外活動，活動期間咖啡廳的燈光裝飾將點亮整片海灘、懸崖和綠意盎然的植物，琉球玻璃製成的原創燈籠也將在沙灘上閃耀，通往海灘的步道旁，設置了以沖繩傳統草編工藝妝點的「海邊露台」，營造舒適放鬆的休憩空間，在柔和燈光下，欣賞波光粼粼的迷人海景。此外，也會推出期間限定的野餐套餐，以及匯集手工藝市集和歷史悠久的沖繩爵士樂現場表演，體驗豐富的沖繩文化，享受精彩的夜晚時光。



▲▼坐擁無敵海景的海邊咖啡廳BANTA CAFE



特色1：海邊自然景觀化身夢幻的光之世界

BANTA CAFE位於可以俯瞰海灣的懸崖上，映入眼簾的是被珊瑚礁環繞的淺灘，活動期間將以燈光點亮廣闊的海洋、潔白的沙灘和被海浪侵蝕的奇岩怪石，通往海灘的步道也將以柔和的燈飾妝點，旅客可以在海邊漫步、戲水，或是在綠意盎然的南國植物間散步，享受沖繩溫暖的冬夜。

特色2：感受沖繩自然與溫暖的燈火

通往海灘的步道旁，設有「海邊露台」休憩區，以沖繩傳統草編民具改造的「露兜樹葉燈罩」，散發著柔和的光芒，燈罩以沖繩特有的長葉棕櫚葉及露兜樹葉編織而成，光線穿過葉片的縫隙，營造出迷人的光影效果。此外，以露兜樹葉製作的沖繩傳統民具，也為周圍增添溫馨的氣氛，在溫暖燈光的陪伴下，欣賞閃耀的海景，感受療癒氛圍。



▲具有沖繩特色的裝飾物

特色3：使用回收空瓶，打造琉球玻璃燈點亮海灘

由於島嶼資源有限，沖繩自古以來便有珍惜物品、資源回收的習慣，活動與使用再生玻璃製作「琉球玻璃」的玻璃工房合作，將回收的汽水瓶，製作成獨一無二的燈籠，燈籠以漁具「浮球」為造型，將400個以上的回收空瓶，轉換成50 個大小不一的「浮球燈籠」，點亮整片沙灘。



特色4：市集與爵士樂，沉浸於沖繩文化的週六限定活動

活動期間每個星期六，將輪流舉辦「夜燈市集」和「沖繩爵士樂現場表演」，「夜燈市集」匯集了沖繩當地的手工藝職人，展售以海洋為主題的蠟燭、木工燈罩、沖繩風格的金屬工藝品等，充滿溫暖手作感的精緻作品。「沖繩爵士樂現場表演」則邀請在地音樂家，帶來在沖繩擁有70多年歷史的爵士樂。表演場地設在可以聽見海浪聲的「屋頂露台」上，海浪聲與音樂交織，創造BANTA CAFE獨有的聽覺饗宴。

【夜燈市集】

日期：2024年12月14日、28日，2025年1月11日，2月8日、22日

時間：17:00～21:00

【沖繩爵士樂現場表演】

日期：2024年12月7日、21日，2025年1月4日，2月1日、15日

時間：20:00～20:30

費用：免費

特色5：在夜晚的海灘享受浪漫野餐，與親朋好友共享美味燒烤

活動期間推出兩種期間限定的美食選擇，BANTA CAFE將販售「夜晚野餐套餐」，以野餐籃盛裝沖繩的國民美食「豬肉蛋飯糰」，並加入烤牛肉、鮮蝦等食材，增添豪華風味，凡購買「夜晚野餐套餐」，即可租借燈籠和野餐墊，在沙灘、高台露台等您喜愛的地方，享受浪漫的野餐時光。此外，BANTA CAFE附設的「星野集團 OLU GRILL」燒烤餐廳，也推出「Umanchu 燒烤晚餐」特別菜單。「Umanchu」是沖繩方言，意旨「大家」。這款適合與家人朋友共享的餐點，以長達1公尺的大型餐盤盛裝，包含美味的豬肋排、海鮮等招牌燒烤料理。可以在一大面落地窗旁，一邊欣賞星空和點點漁火，一邊享用豐盛的晚餐。



▲Umanchu 燒烤晚餐

【夜晚野餐套餐】

地點：BANTA CAFE by 星野集團

時間：18:00～21:30（最後點餐時間 20:30）

價格：兩人份3,800日圓（含稅）

【Umanchu 燒烤晚餐】

地點：星野集團 OLU GRILL

時間：17:00～21:00（最後點餐時間 20:00）

價格：每人8,000日圓（含稅） *需兩人以上點餐，適合多人共享

預約：請至官網預約：https://banta-cafe.com/zh-tw/

■「Illumi BANTA海濱夜燈」活動資訊

日期：即日起至2025年2月28日（1月13日～26日除外）

時間：燈光秀與燈飾（日落～21:30）、夜間咖啡廳（18:00 開始營業，餐點最後點餐時間 20:30，飲品最後點餐時間 21:00）

費用：於BANTA CAFE或OLU GRILL消費，即可免費體驗

備註：天候不佳時可能會取消活動