知名車泊網紅【老婆大人】夫妻檔在自媒體平台發文，如果中華隊12強奪冠，就購買CMC中華汽車火熱推出的全新車型J SPACE來慶賀，並啟動一波他們最新的車泊計畫，瘋狂愛中華隊的程度，遠超過團購雞排與珍奶。這台新車型甫上市就因為車室的寬敞大空間、平整的底板，以及亮眼的雙色，引發車泊族的高度關注。中華隊在外界不看好的情勢下逆勢奪冠，全台陷入瘋狂，老婆大人興奮的依照當初的許願文，毫不遲疑的到CMC的展示中心訂車，粉絲也紛紛敲碗老婆大人未來的車泊計畫，也讓車泊界高度期待老婆大人這個重量級的開箱。



▲▼車泊網紅老婆大人發文，中華隊12強奪冠，就買中華汽車J SPACE



新世代 J SPACE 廂車，不僅具備同級最強勁的107 PS動力及8速自排變速箱的優異性能，並擁有寬敞且多元運用變化的內部空間，另搭載讓市場震撼與乘用車同等級的Level 2ADAS先進駕駛輔助系統，充份滿足新世代消費者的駕駛需求。為滿足車泊族與眾不同的偏好，新世代J SPACE 廂車推出Two-Tone車色，除原廠推出麻糬灰與奶蓋綠2種車色外，搭配經銷商9種時下潮流個性雙色噴塗(詳註)，一字排開共有奶油黃、燕麥奶、夜幕綠、花崗石灰、軍裝灰、蒼野綠、冰那堤、高山藍、乾燥玫瑰等9色選擇，車頂更可依據個人喜好，選擇｢奶蓋白頂」(18,500元)或｢夜暮黑芎頂」(28,500元)自由搭配，雙色混搭，18種顏色隨選隨配，多彩風格更能彰顯車主獨有個性，讓車主不論開到哪都能成為矚目的焦點。