辣辣控、串串控久等了！台北又有新開店可以吃了，全新「ABV串串啤酒館」以獨特的餐飲理念結合傳統重慶川味與現代精釀啤酒，打造重慶飲食文化的新打卡美食。從重慶街頭的串串火鍋到經典江湖菜，必吃重慶小麵與乾鍋，ABV串串啤酒館透過創新的菜單設計和精釀啤酒的巧妙搭配，為台北辣辣控、串串控帶來全新的美食體驗。



▲▼全新ABV串串啤酒館以獨特的餐飲理念結合傳統重慶川味與現代精釀啤酒 / ABV串串啤酒館提供、WalkerLand窩客島整理



ABV串串啤酒館表示，重慶的串串文化起源於街頭，這種飲食方式將各種食材如肉類、海鮮與蔬菜串成一串，浸入熱辣的麻辣湯底或清湯中涮煮而成。串串不僅是當地人日常生活的象徵，更代表了一種隨性又濃烈的飲食態度。ABV串串啤酒館將這種獨特文化引入現代餐廳，讓食客在享用精緻料理時，同時感受到重慶街頭的親切與熱情。麻辣火鍋版的串串更是將這份地道風味推向巔峰，結合多種鮮嫩食材，讓麻辣湯底的辛香與濃厚層次在舌尖爆發。火鍋作為重慶的美食靈魂，長久以來以麻辣濃烈的湯底和豐富的食材選擇俘虜了無數食客的心。重慶火鍋的湯底通常以牛油、辣椒與花椒為基底，配上毛肚、鴨腸、黃喉等獨特食材，不僅帶來辛辣刺激，還充滿令人回味的層次感。這種麻辣風味不僅僅是口感的表現，更是重慶人生活態度的具象化。ABV串串啤酒館巧妙地將這種火鍋文化轉化為顧客可輕鬆享用的菜品形式，同時也保留了其社交屬性，讓用餐過程充滿樂趣與互動。▲▼重慶的串串文化起源於街頭，這種飲食方式將各種食材如肉類、海鮮與蔬菜串成一串 / ABV串串啤酒館提供、WalkerLand窩客島整理除了火鍋文化，重慶的江湖菜以其豪放不羈的風格成為當地飲食的另一個重要標誌。江湖菜源於民間，講求火候足、調味重，其濃烈的麻辣與香料風味讓人難以抗拒。經典菜式如老媽蹄花、壁山來鳳魚與重慶毛血旺，不僅展現了重慶菜的豐富口感，還體現了這座城市的自由與豪氣。ABV串串啤酒館將這些經典江湖菜進行復刻，並透過創新的呈現方式讓顧客能在餐桌上體驗重慶飲食文化的精髓。▲重慶的江湖菜以其豪放不羈的風格成為當地飲食的另一個重要標誌 / ABV串串啤酒館提供、WalkerLand窩客島整理此外，重慶的小麵文化與街頭小吃也是不可忽視的一部分。小麵以麻辣鮮香的口感著稱，經典款如豌雜小麵、麻醬麵等，無一不體現當地人對調味的講究與熱愛。而街頭小吃如酸辣粉、麻辣燙則以其方便快捷的特點，成為重慶人日常生活中的重要角色。ABV串串啤酒館將這些日常風味融入菜單，讓顧客不僅能品嚐到正宗的重慶味道，還能感受到當地街頭的真實氣息。▲重慶的小麵文化與街頭小吃是ABV串串啤酒館必吃特色 / ABV串串啤酒館提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​重慶的乾鍋與香鍋也以其辛香濃烈的特點深受老饕喜愛。這類料理在烹飪過程中使用少量底油，配合大量的辣椒、花椒與香料，讓食材呈現乾香濃厚的口感。像香辣蝦、臘味土豆等經典乾鍋菜式，不僅滿足了食客對辛辣的期待，也成為餐桌上的熱銷選擇。ABV串串啤酒館將這些濃烈的重慶風味提升至全新層次，搭配精釀啤酒的多樣化風味，使得每一口都充滿驚喜。▲重慶的乾鍋與香鍋也以其辛香濃烈的特點深受老饕喜愛 / ABV串串啤酒館提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​這家餐廳最引人注目的是其對精釀啤酒的重視與創意運用。ABV串串啤酒館引進來自世界各地的精釀啤酒，將不同風味的啤酒與重慶料理進行巧妙搭配。從德國的濃郁小麥啤酒，到美式IPA的果香與苦味，再到比利時的酸啤酒，每一款啤酒都與特定的川味料理形成完美平衡，為顧客帶來全新的味覺體驗。▲ABV串串啤酒館提供各式ABV精釀啤酒 / ABV串串啤酒館提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​並且重慶麻辣料理以其濃郁的辛香和層次分明的滋味聞名，而精釀啤酒的多樣性則為這些經典菜餚提供了豐富的搭配可能性。德式啤酒以其醇厚的麥芽香氣和清新的口感，最適合搭配濃厚湯汁的老媽蹄花和重慶毛血旺。這類啤酒能有效中和麻辣菜肴的油膩感，讓味覺更加平衡。英式啤酒如苦啤和棕愛爾，則以其溫和的苦味和焦糖香氣，完美襯托出乾鍋香辣蝦、壁山來鳳魚等重口味江湖菜的濃烈風格。比利時啤酒以其多樣化的風味著稱，無論是淡雅的白啤酒還是濃烈的比利時四倍啤酒，都能與重慶麻辣料理形成精彩的搭配。例如，比利時酸啤酒的微酸特質能夠與麻辣口水雞和藤椒金湯魚的辛香互補，創造出獨特的味覺體驗。美式啤酒中以IPA為代表，其強烈的熱帶水果香氣和苦味能完美平衡麻辣火鍋的辛辣感，使花椒與辣椒的層次更加突出。在酸辣風味的料理中，西打酒以其果香與酸甜的特質脫穎而出。像川味泡鳳爪與重慶酸辣粉這類帶有酸辣口感的菜餚，與清爽微甜的西打酒搭配後，更顯層次分明。而當搭配重慶冰粉、糖油果子等傳統甜點時，西打酒的甜美氣泡為整體風味增添了趣味性。酸啤酒則以其清新的酸度，與老譚滕椒酸菜鍋等酸味濃郁的菜肴相得益彰，創造出令人耳目一新的口感。ABV串串啤酒館從重慶地道的飲食文化汲取靈感，並以精釀啤酒為媒介，將傳統麻辣料理提升至全新的高度。餐廳不僅復刻了火鍋、乾鍋與串串等經典重慶菜餚，更通過啤酒的巧妙搭配，為每一道料理賦予更深層的風味。濃烈的IPA與麻辣火鍋的辛香互補，而清新的小麥啤酒則帶來乾鍋的平衡之美。▲ABV串串啤酒館店內十分適合朋友聚餐 / ABV串串啤酒館提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

ABV Bar & Kitchen 串串啤酒館 西門店

地址：台北市萬華區昆明街92之1號3樓

電話：02-2331-0533

官網：https://www.abv.com.tw/hotpot-skewers/