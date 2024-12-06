年底派對一個接著一個，熱鬧的聖誕節、尾牙、朋友聚會行程滿檔、令人充滿期待！如果想在這些派對裡成為眾人目光的焦點，或者進一步點燃現場氣氛，這台 Canon SELPHY QX20隨身印相機絕對是年底出席派對必備的秘密武器！小小一台能為現場帶來什麼樂趣？

只需要輕輕一按，40秒內一張色彩鮮豔、完美呈現的照片就能立刻出現在你手上，隨拍即印的過程彷彿像變魔術一樣！當你在派對上拿出這台小巧的印相機，周圍的朋友保證會立刻湊過來，好奇照片如何輸出，Canon SELPHY QX20就是有這樣的魅力，讓你瞬間變成整場派對的話題中心，讓你在捕捉當下的每個感動瞬間之後，還能馬上和大家分享這一份美好，成為實實在在的紀念品。



取得照片從未如此簡單！40秒完美成色，長久保存，成本親民

想獲得照片但不想等待沖洗，或洗出來不如預期後悔莫及？即拍即印又擔心操作麻煩、畫質不夠好？別擔心，Canon SELPHY QX20 通通幫你解決！這台印相機操作簡單到小孩子都會，只要「選擇、編輯、列印」三個步驟，短短 40秒就能拿到一張品質絕佳的照片，不僅色彩飽滿，表層還覆蓋了一層特製的保護膜，可以有效抵抗指紋、油污、水滴和灰塵，讓照片得以保存長達100年，不論是送禮或留做紀念，都不必擔心這當下的美好與心意隨著時間褪色。 更令人開心的是，SELPHY QX20的印相成本非常親民，一張照片的花費甚至比一瓶瓶裝飲料還低。高品質、低成本、超便利保存珍貴的回憶，這樣的酷東西讓人愛不釋手！

創意DIY達人必備！35種圖案、25種相框，多元玩法樂趣加倍

如果你是個熱愛發揮創意的手創達人，Canon SELPHY QX20絕對能滿足你的期待！內建 35種趣味圖案 和 25種可愛相框，並提供了多樣化的排版選擇，讓你輕鬆打造出充滿個性的照片，不論是想豐富手帳、旅行紀錄，還是設計一張獨特的卡片，都能透過這台印相機豐富你的作品。

更棒的是，SELPHY QX20的相紙背面自帶黏膠，讓你可以想將照片貼在哪裡就貼哪裡，無論是筆記本、筆電、手機殼，甚至家裡的回憶牆，讓你生活中的重要角落都充滿回憶的溫度。如果你喜歡送人手作禮物展現彼此特別的交情，這台印相機更是你的好夥伴，讓你的禮物瞬間升級成心意爆表的驚喜，保證讓收禮的親友感動到不行！

高顏值又便攜，三個百搭時尚色，內在外在都超吸睛

要吸引姊妹們的目光，顏值也不容忽視！Canon SELPHY QX20時尚百搭的設計，光拿出來擺在桌上就搶佔目光，三款配色無論是清新的 「天使白」、個性的 「氣質灰」 和吸睛的 「熱情紅」，每一款都美得讓人難以抉擇，加上外型輕巧，僅手掌大小，隨手就能放進包包，不管是出門旅行還是參加聚會都毫無負擔。此外，它支援 Type-C快充，搭配行動電源使用讓你的吸睛魅力不斷電，不必擔心沒電冷場的窘境。

無論是聖誕節交換禮物、尾牙抽獎，還是和朋友家人出遊踏青，Canon SELPHY QX20都能成為你不可或缺的「氛圍製造機」，不僅能隨時隨地讓當下的感動更具體，還能通過即拍即印的特性，為身邊的親友帶來無限驚喜。

年底歡樂歡慶時刻，不能沒有Canon SELPHY QX20！

當你在旅行途中和一期一會的旅伴拍下珍貴合照，立刻列印出來送給對方，或是在派對上，直接和朋友分享熱騰騰的溫馨合影，這樣的驚喜是不是讓這一刻更加令人難忘？SELPHY QX20不僅幫你記錄珍貴回憶，還能讓每份回憶更加鮮明、生動，無論是自己揮灑創意，還是送禮給朋友紀念情誼，這款話題十足的隨身印相機每次現身絕對都能Hold住全場。



SELPHY QX20不僅是拍照的好夥伴，激發創意的靈感來源，更是拉近人與人之間關係的好幫手！今年年底，就讓SELPHY QX20陪你記錄每一段珍貴的時光，讓美好與感動永遠留存在你和重視的親友手中！

Canon SELPHY QX20哪裡買？

https://store.canon.com.tw/products/selphy-qx20