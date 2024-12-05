12月3日晚間10時25分，南韓總統尹錫悅拋下震撼彈表示「為剷除國內親北韓勢力，此刻起戒嚴開始」，繼總統朴正熙遇刺身亡後，相隔45年再度頒發戒嚴令，史上第17次的戒嚴，所有人措手不及，在3小時內，由國會以190票全數通過「解嚴令」，直至凌晨4點，尹錫悅親自宣佈解嚴。事實上，南韓這條民主道路走得艱難，從電影《南山的部長們》到《1987：黎明到來的那一天》即可窺探一二，4部真實血淚史，迅速了解暗潮洶湧的政治內鬥。

一、《南山的部長們》朴正熙執政18年最終遭暗殺

「朴總統，他是現在是把韓國民主主義變成悲劇的人！」電影《南山的部長們》震撼的台詞開場，以朴正熙執政的1970年代為背景，長達18年的任職，最終在1979年10月遭到刺殺身亡落幕。影帝李炳憲所飾演的「中央情報部長金規泙」實際人物為「金載圭」，他協助朴正熙完成1961年的516軍事政變，成為總統心腹，然而，隨著朴正熙的野心越來越大，甚至成為凌駕於憲法之上的怪物，最終讓他痛下殺手。





二、《12.12：首爾之春》奠定全斗煥獨裁政權，全民走向民主血淚之路

《南山的部長們》於2020年上映，在韓寫下475萬觀影人次的成績，並奪得41屆青龍電影節「最佳電影大賞」，導演台上感性致謝每位參演的影星，「是因為演員們優秀的演技才讓這部電影發光發熱」，另外，飾演朴正熙的演員李星民，刻意梳化成招風耳，外型真實還原當年的總統，而值得一提的是，朴正熙就是後來朴槿惠總統的父親，她更是南韓史上首位女總統。

《南山的部長們》電影結束了，朴正熙遭刺殺後，歷史還在繼續走，南韓瞬間群龍無首，就在此時，政府於1979年10月26日宣布戒嚴令，各界勢力崛起，此刻當時仍是「國軍保安司令」的全斗煥發起雙十二政變，該事件就是2024年票房突破千萬觀看人次的《12.12：首爾之春》的真實血淚史，看得民眾心有戚戚焉。





《12.12：首爾之春》由雙影帝鄭雨盛、黃晸珉所主演，是南韓第一部根據雙十二政變事件改編的電影。前任總統朴正熙遭遇刺身亡後，黃晸珉飾演的「全斗光」原型為全斗煥，在前總統朴正熙身亡後，迅速建立「一心會」勢力，並謀劃下一場革命。



三、南韓最慘烈民主運動，《我只是計程車司機》光州血腥屠殺166人

鄭雨盛飾演的司令官李泰臣原型為張泰琓，他以一己之力對抗叛亂軍全斗煥，片長141分鐘劇情刺激又緊湊，全斗煥蠻橫逼退「戒嚴司令官」鄭昇和，當時總統人選還不明朗，鄭昇和身為國家最高領首，卻遭扣上謀殺總統罪名被逮捕、拷問，南韓政壇一夕之間風雲變色，政治黑暗內鬥精彩上演。《12.12：首爾之春》一舉拿下第45屆青龍電影節「最佳電影大賞」，黃晸珉飾演的反派「全斗光」奪得影帝殊榮，精湛演技收服評審與觀眾。

全斗煥政變成功後，南韓直接進入一段史上最黑暗的獨裁時期，學生等相關單位陸陸續續發起民主運動，要求撤銷戒嚴令、恢復國家的民主制度。2017年上映的《我只是計程車司機》講述悲劇的屠城事件，學生被視為「共匪」，遭嚴刑逼供，一切的起源發生於「光州」，歷史又稱「光州事變」、「518光州事件」。





四、《1987：黎明到來的那一天》進入第六共和國，民主終於有署光

一名他鄉司機冒著生命危險，將德籍的記者載進光州採訪，當時全斗煥下令以士兵武裝血腥鎮壓抗議民眾，表面是以剷除「共匪」為由，但實際上就是「血腥屠殺」，按照南韓官方所公開的傷亡數據，該事件共166死亡、179人失蹤、2617人受傷，是南韓史上傷亡最嚴重的民主運動。《我只是計程車司機》裡影帝宋康昊飾演的司機「金萬燮」目睹屠城的一切，該人物也有真實原型，只是他只留下「金四福」的名字，德籍記者尋找多年找不到他，電影上映後，他的兒子才出聲表示「那是我爸爸『金士福』」，爸爸本業就是計程車司機，當晚從光州回家後魂不守舍，沈重說著「怎麼可以這樣殺害自己國家的人呢」；該司機後來在1984年12月19日肝癌離世，以至於德國記者找不到人、最終也是抱憾逝世。

南韓「光州事變」發生後，學生民主運動白熱化，政府以剿匪名義控制輿論，卻爆發「朴鍾哲拷問致死事件」。《1987：黎明到來的那一天》講述一名22歲大學生朴鍾哲在1987年1月時，接受警方偵訊調查遭水刑窒息致死，直接促成了國家改革的故事。





電影裡，金允錫飾演的處長台詞講得輕鬆「調查官只是『啪』了一下桌子，學生就『痾』被嚇到暴斃了」，冷血態度人神共憤，卻是真實與記者的對話，電影上映後，當年的恐懼與悲痛再度襲來，光是預告片就吸引大批民眾討論。

而演員姜棟元飾演的民主運動家李韓烈，在片裡激昂吶喊：「刑求殺人、說謊政權，把朴鍾哲還給我們。」但最終遭到催淚彈重擊後腦勺，電影裡一幕幕上演真實歷史畫面，而他在被重擊後腦勺後，救治的1個月內不幸身亡，他的死亡消息成為1987年引發民主化轉捩點的關鍵人物。



全斗煥下台之後，他所欽點的總統候選人盧泰愚（此人物正是在《12.12：首爾之春》出現的盧泰健）於1987年6月29日宣布「民主化宣言」，南韓進入第六共和國，以及民主化運動終於走向穩固。