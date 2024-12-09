文青、貓奴必來的大分咖啡廳「珈琲を愉しむ店ばんぢ」！藏於大分市中心巷弄深處的民宅，整個空間洋溢著昭和時代的復古氛圍，老闆熱愛閱讀與觀賞電影、同時也是貓奴，因此咖啡廳可見大量書籍、電影海報以及唱片作為妝點，並且擁有兩隻黑貓，令人彷彿來到日本文豪朋友家作客。



▲日本大分貓咖推薦珈琲を愉しむ店ばんぢ，兩隻黑貓陪喝咖啡 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲珈琲を愉しむ店ばんぢ是位於巷弄深處的民宅，洋溢懷舊氛圍/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

從店名「珈琲を愉しむ店ばんぢ」便能感受到這是一間風格獨特的大分咖啡廳，乍看也猶如一般的住家，因此門口特別貼上鼓勵來訪的大家「不要猶豫」的紙條；「珈琲を愉しむ店ばんぢ」由一名親切的文青爺爺經營，熱愛蒐集書籍和電影的他，對於台灣電影也有涉獵，非常歡迎同道之人互相交流。▲珈琲を愉しむ店ばんぢ氛圍相當懷舊、舒適/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲珈琲を愉しむ店ばんぢ的特調咖啡、由兩種以上咖啡豆混合而成/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝來到「珈琲を愉しむ店ばんぢ」推薦來上一杯特調咖啡，是以兩種咖啡豆混合而成、偏濃郁的黑咖啡，可依自己喜好選擇是否添加鮮奶油；此外，老闆養了兩隻黑貓，其中一隻由於年歲已高、喜歡窩在暖爐旁靜靜休息。另一隻年輕的黑貓相當親人，貓奴來到這裡肯定會捨不得離開。推薦閱讀： 超人氣鳥取麵包店！西班牙石窯烘烤麵包「 スペイン石窯パンの家 ボノス」，鳥取人早餐首選。 ▲▼珈琲を愉しむ店ばんぢ/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

珈琲を愉しむ店ばんぢ

地址：大分県大分市府内町1-5-11

電話：097-536-1273