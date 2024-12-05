為了讓2024聖誕節可以更有氣氛、讓聖誕節更有話題，台北喜來登大飯店以新中式風格迎接2024聖誕節，將大廳精心布置為充滿節慶氛圍的拍照景點。運用中式竹編、酒紅絲絨球及深綠松樹等元素，搭配現代感植栽設計，展現獨特而溫馨的視覺風格。除了迷人的裝飾，飯店更推出豐富的活動、節慶餐飲及限定甜點，讓賓客在這個冬天沉浸於濃厚的聖誕氣息中。



▲台北喜來登將於12/21於大廳舉辦聖誕迷你市集 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理



同時，在12/21將於台北喜來登大廳舉辦一場特別的聖誕迷你市集，活動現場除了邀請台灣導盲犬協會與賓客進行愛心互動，還設有多種聖誕商品攤位，包括熱紅酒、熱可可等飲品，並販售The Deli的聖誕限定商品，如「星雪果香潘納朵尼」這款甜點採用義大利百年老麵種天然發酵，加入機能蛋與84%天然發酵奶油，並結合蘭姆酒浸漬的酒釀葡萄乾與義大利香橙丁，口感濕潤且富有果香。



並且，現場還有經典的德國「史多倫」、肉桂風味的「吉拿羊角麵包」、法國「千層國王派」、薑餅屋及薑餅人等節慶甜點。其中「冬柚初雪」香柚乳酪蛋糕尤為引人注目，採用日本香柚與馬斯卡彭乳酪，搭配酥脆塔皮與覆盆莓白巧克力蛋糕，層次豐富且果香四溢，成為佳節的甜美回憶。活動期間更有爵士樂團現場演奏經典聖誕樂曲，增添濃厚的節慶氛圍。



▲台北喜來登聖誕迷你市集現場有經典的德國「史多倫」、肉桂風味的「吉拿羊角麵包」 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理

台北喜來登聖誕迷你市集

而平安夜與聖誕夜，安東廳牛排館特別推出「聖誕牛排饗宴」，每套3,780元+10%起。套餐內包含創意十足的六款前菜，如鑲餡透抽佐西班牙臘腸、北海道干貝與明蝦沙拉。湯品部分提供蟹肉松露南瓜濃湯、招牌干邑龍蝦濃湯及焗烤洋蔥湯供選擇。主菜則有21天熟成Flannery帶骨肋眼、美國蛇河農場極黑金牌和牛肋眼、緬因州活龍蝦及紐西蘭Lumina高地和羊等多種選擇，搭配甜點如可可熔岩蛋糕與抹茶磅蛋糕，為賓客帶來極致的節日饗宴體驗。▲台北喜來登 安東廳牛排館 聖誕節限定料理 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理熱愛義式料理的賓客可選擇比薩屋推出的義式套餐，由世界級比薩大師設計，包含柑橘甜蝦薄片、炙燒北海道干貝及焗烤千層茄子等開胃菜。主餐則有經典比薩如「招牌太陽比薩」與「獻給台灣」限定款，或海味濃郁的手作麵疙瘩、拿坡里番茄水管麵等麵食選擇，最後搭配燒烤A5小田和牛紐約客或地中海香料比目魚，每套3,980元+10%。於12月24日與25日用餐，還可獲贈Jonquil聯名款小圓餅禮盒，內含高品質可可製成的雙重口味巧克力，限量贈送，送完為止。▲台北喜來登 比薩屋義式餐廳 聖誕節限定料理 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理最後，12月整月，台北喜來登與台灣導盲犬協會攜手推動愛心公益活動。賓客捐款即可獲得精美導盲犬磁鐵娃娃，所有募款全數捐贈協會。12月21日下午更將舉行現場宣導活動，賓客可與導盲犬互動，共同支持這項充滿愛與希望的行動。▲整個12月台北喜來登與台灣導盲犬協會攜手推動愛心公益活動 / 台北喜來登提供、WalkerLand窩客島整理

日期：12月21日下午1:30至4:30

地點：台北喜來登大廳。

活動亮點：

與台灣導盲犬協會合作，設有愛心互動與公益義賣攤位。

販售熱紅酒、熱可可等飲品及The Deli的聖誕限定商品。

爵士樂團現場演奏經典聖誕樂曲。

聖誕老公公與小天使現身，派發糖果傳遞祝福。



台北喜來登 安東廳牛排館 聖誕節限定

時間：12月24日、25日晚餐時段。

內容：推出「聖誕牛排饗宴」，每套3,780元+10%起，含六款前菜、限定湯品（蟹肉松露南瓜濃湯、干邑龍蝦濃湯等）與精選主菜（如21天熟成帶骨肋眼、極黑金牌和牛肋眼、緬因州活龍蝦），並搭配節慶甜點。



台北喜來登 比薩屋義式餐廳 聖誕節限定

時間：12月24日、25日晚餐時段。

內容：推出義式聖誕套餐，每套3,980元+10%，含開胃菜（炙燒北海道干貝、焗烤千層茄子等）、經典比薩（招牌太陽比薩、限定款獻給台灣）及主菜（燒烤A5小田和牛紐約客、地中海香料比目魚）。

消費禮贈：活動期間於安東廳或比薩屋點用套餐，即可獲贈Jonquil聯名款小圓餅禮盒，數量有限，贈完為止。



台北喜來登 聖誕限定商品預購

販售期間：即日起至12月28日。

特色商品：

義大利「星雪果香潘納朵尼」、德國「史多倫」、法國「千層國王派」、薑餅屋及薑餅人等。

特別推薦「冬柚初雪」香柚乳酪蛋糕，融合日本香柚與馬斯卡彭乳酪，搭配酥脆塔皮與覆盆莓白巧克力蛋糕。

價格：109元至2,800元。

優惠：12月17日前預訂可享早鳥9折，持寒舍美饌卡享88折優惠。



台北喜來登 聖誕節公益活動

合作機構：台灣導盲犬協會。

活動期間：12月1日至12月30日。

活動內容：

賓客捐款即可獲得導盲犬磁鐵娃娃，募款全數捐贈協會。

12月21日下午1:30，導盲犬現場專業宣導活動，提供賓客與導盲犬互動機會，共同傳遞愛與希望。