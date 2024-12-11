台東真的「好山、好水、好無聊」嗎？在都市庸庸碌碌久了，總是會想起台東的慢活步調和愜意的生活氣息。不管是想身心放鬆、還是打卡拍照，窩客島這次整理了台東必去7個「好水」看海景點，給自己一點時間，遠離喧囂、聽海聲、甚至什麼都不做也無所謂，好好的發個呆吧。



▲台東看海景點7選，拍照打卡享受慢生活 / WalkerLand窩客島整理提供



此次7個台東看海景點，有可以拍出絕美倒影的「天空之鏡」、台灣最美車站「多良車站」、充滿地景藝術的「加路蘭海岸」、一秒到鎌倉「太麻里車站」、「三仙台風景區」迎接最美日出、欣賞金崙大橋的最佳隱藏地「金崙觀景平台」、有經典國際地標的「台東海濱公園」，這7個景點都和海息息相關，不只是風景，更多的是心靈上的療癒，讓你怎麼能不愛上台東。



▲台東看海景點7選，拍照打卡享受慢生活 / WalkerLand窩客島整理提供



超美倒影隨便拍都是一幅畫：天空之鏡

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 天空之鏡 說：

往哪個角度看都漂亮，每個角度拍起來也都很美，這就是台東藍的魅力，無論是天空或是大海都讓人超愛。



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天空之鏡

地址：台東縣太麻里鄉

完整介紹於窩客島分享：台東景點 ❙ 華源觀景台天空之鏡 ❙ 海灣絕景盡收眼底 太麻里看海秘境!

▲▼台東太麻里看海秘境：天空之鏡 / 靜怡＆大顆呆、WalkerLand窩客島整理提供





跟時刻表才能拍到火車與大海交會：多良觀光車站

部落客 豆芽愛分享 造訪 多良觀光車站 說：

在圍欄前往右邊看，是火車來的方向，也是網路上大家說最美的景色。在圍欄前往左邊看，是延伸到山裡的鐵路，以及美美的海景。



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多良觀光車站

地址：台東縣太麻里鄉多良村瀧溪路8-1號

電話：08-978-1301

完整介紹於窩客島分享：多良觀光車站｜火車與海天一線的景色結合 ‧ 內有2023多良車站列車通過時間表供參考 🌱豆芽愛玩在台



▲▼台東鐵路與海景、最美火車站：多良車站 / 豆芽愛分享、WalkerLand窩客島整理提供





漂流木打造的地景藝術每個都要拍：加路蘭海岸

省錢旅遊達人 造訪 加路蘭海岸 說：

因為天氣晴朗，才能拍出這麼美的碧海藍天，光是站在此處看到這麼令人心曠神怡的風景,就已值回票價了(雖然此處免費)



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加路蘭海岸

地址：台東縣台東市台11線

電話：08-928-0313

完整介紹於窩客島分享：台東景點｜加路蘭海岸遊憩區,地景藝術,網美必訪

▲▼台11縣最美風景、必打卡地景藝術：加路蘭海岸 / 省錢旅遊達人、WalkerLand窩客島整理提供





不用飛日本台灣就有灌籃高手平交道：太麻里車站

部落客 醬廖x食被秀 造訪 太麻里車站 說：

其實認真看，我跟先生都沒有覺得有這麼像鎌倉高校阿XD但我們還是在這邊拍了一堆照片就是了哈哈，是說碧海藍天真的本身就是一幅畫，很幸運當天天氣很好呢。



太麻里車站

地址：台東縣太麻里鄉站前路2號

電話：08-978-1544

完整介紹於窩客島分享：台東景點【太麻里-灌籃高手平交道】【太麻里車站】蜜月環島/ 台東必遊景點/ 蔚藍海面+廣闊藍天



▲▼灌籃高手平交道，一秒到日本：太麻里車站 / 省錢旅遊達人、WalkerLand窩客島整理提供





東部唯一八拱跨海大橋：三仙台風景區

部落客 米陸愛享樂 造訪 三仙台風景區 說：

三仙台有「迎曙光勝地」的美名，因為東海岸總是平地上第一道陽光灑落的地點，所以許多跨年想看第一道曙光的朋友也會來到三仙台。



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三仙台風景區

地址：台東縣成功鎮基翬路74號

電話：08-985-4097

完整介紹於窩客島分享：台東-三仙台風景區、三仙台跨海步橋➤迎曙光勝地

▲▼絕美的八拱跨海大橋、隱藏潛水秘境：三仙台風景區 / 米陸愛享樂 、WalkerLand窩客島整理提供





開車到不了隱藏版觀景台：金崙觀景平台

部落客 大海愛上藍天 造訪 金崙觀景平台 說：

從這裡欣賞金崙大橋，還可以看到火車行駛，加上海天一色的美景，這視角也太美了吧～平常開車路過， 無法停下來好好欣賞，這裡成為欣賞全台最美高架橋金崙大橋最佳位置。



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金崙觀景平台

地址：台東縣太麻里鄉

完整介紹於窩客島分享：台東最新絕美觀景台｜金崙觀景平台｜俯瞰金崙大橋最佳視角 │只要5分鐘即可到達│輕䯳與全台最美金崙大橋合影



▲▼隱藏看海平台、欣賞金崙大橋最佳位置：金崙觀景平台 / 大海愛上藍天 、WalkerLand窩客島整理提供





台東親子旅遊探訪國際地標：台東海濱公園

部落客 婷兒旅行地圖 造訪 台東海濱公園 說：台東海濱公園是一個很值得去走走的地方，就算在那邊什麼都不做也很棒，在這種忙碌的生活中，很需要這樣的悠閒地方，聽聽海浪聲、看看蔚藍的大海，讓自己身心都好好放鬆紓壓一下。



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台東海濱公園

地址：台東縣台東市大同路

電話：089-357-095

完整介紹於窩客島分享：｜台東景點｜國際地標（海濱公園），眺望太平洋蔚藍的無敵海景，也是賞日出的最佳景點 - Hallo！I'm 婷兒



▲▼國際地標象徵生生不息與生命力：台東海濱公園 / 婷兒旅行地圖 、WalkerLand窩客島整理提供

