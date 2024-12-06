如果你不是在下水道聽周杰倫，如果你是拿票進大巨蛋聽周杰倫的粉絲，票根先不要丟掉！周杰倫演場會在本週12/5起強勢登場，讓全台灣粉絲都嗨翻，也開啟了「在大巨蛋聽演場會」的新體驗。為了跟粉絲們一起嗨，龜記大巨蛋店特別推出「憑票根、免費加料」限定優惠，看演場會前就開喝。
▲龜記針對大巨蛋周杰倫演唱會 推出演唱會票根免費加料優惠 / WalkerLand窩客島整理提供
在大巨蛋美食街遠東Garden City的「龜記」，這次搭上大巨蛋周杰倫演場化的話題，也看準演唱會的人潮，自即日起至12/31期間，只要憑演唱會票根，就可享有一杯飲料免費加料一次。不管是這一波周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，或是12月底張惠妹的ASMR Maxxx @ Taipei Dome，留下票根通通都能喝起來。
▲龜記針對大巨蛋飲料免費加料，周杰倫演場會、張惠妹演場會都能喝 / WalkerLand窩客島整理提供
龜記的咀嚼係配料，除了經典必喝「珍珠」之外，也因應菜單上多種茶品、果茶飲品，因此提供「椰果、蘆薈」等配料，滿足咀嚼控的心。推薦必喝排行榜，則有經典不敗紅柚翡翠、蘋果紅萱，看大巨蛋演唱也能買龜記喝起來。
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▲龜記針對大巨蛋演唱會票根，享飲料免費加料 / WalkerLand窩客島整理提供
龜記大巨蛋店 演場會優惠
活動期間：即日起至2024/12/31
活動內容：憑大巨蛋演唱會票根，消費一杯飲品享免費加料乙次。