如果你不是在下水道聽周杰倫，如果你是拿票進大巨蛋聽周杰倫的粉絲，票根先不要丟掉！周杰倫演場會在本週12/5起強勢登場，讓全台灣粉絲都嗨翻，也開啟了「在大巨蛋聽演場會」的新體驗。為了跟粉絲們一起嗨，龜記大巨蛋店特別推出「憑票根、免費加料」限定優惠，看演場會前就開喝。



▲龜記針對大巨蛋周杰倫演唱會 推出演唱會票根免費加料優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



在大巨蛋美食街遠東Garden City的「龜記」，這次搭上大巨蛋周杰倫演場化的話題，也看準演唱會的人潮，自即日起至12/31期間，只要憑演唱會票根，就可享有一杯飲料免費加料一次。不管是這一波周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，或是12月底張惠妹的ASMR Maxxx @ Taipei Dome，留下票根通通都能喝起來。



▲龜記針對大巨蛋飲料免費加料，周杰倫演場會、張惠妹演場會都能喝 / WalkerLand窩客島整理提供

龜記大巨蛋店 演場會優惠

活動期間：即日起至2024/12/31

活動內容：憑大巨蛋演唱會票根，消費一杯飲品享免費加料乙次。