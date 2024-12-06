為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 周杰倫演唱會票不要丟！大巨蛋演唱會票跟優惠 龜記手搖杯免費加料。

周杰倫演唱會票不要丟！大巨蛋演唱會票跟優惠 龜記手搖杯免費加料。

大巨蛋 周杰倫 演場會 飲料 more
2024-12-06 22:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：龜記
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

如果你不是在下水道聽周杰倫，如果你是拿票進大巨蛋聽周杰倫的粉絲，票根先不要丟掉！周杰倫演場會在本週12/5起強勢登場，讓全台灣粉絲都嗨翻，也開啟了「在大巨蛋聽演場會」的新體驗。為了跟粉絲們一起嗨，龜記大巨蛋店特別推出「憑票根、免費加料」限定優惠，看演場會前就開喝。

▲龜記針對大巨蛋周杰倫演唱會 推出演唱會票根免費加料優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

在大巨蛋美食街遠東Garden City的「龜記」，這次搭上大巨蛋周杰倫演場化的話題，也看準演唱會的人潮，自即日起至12/31期間，只要憑演唱會票根，就可享有一杯飲料免費加料一次。不管是這一波周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，或是12月底張惠妹的ASMR Maxxx @ Taipei Dome，留下票根通通都能喝起來。
龜記新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲龜記針對大巨蛋飲料免費加料，周杰倫演場會、張惠妹演場會都能喝 / WalkerLand窩客島整理提供



龜記的咀嚼係配料，除了經典必喝「珍珠」之外，也因應菜單上多種茶品、果茶飲品，因此提供「椰果、蘆薈」等配料，滿足咀嚼控的心。推薦必喝排行榜，則有經典不敗紅柚翡翠、蘋果紅萱，看大巨蛋演唱也能買龜記喝起來。

推薦閱讀：龜記飲料牌行榜Top5！飲料控最愛水果茶「龜記紅柚翡翠」喝不到會哭，龜記5大必喝推薦先收藏。
龜記 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲龜記針對大巨蛋演唱會票根，享飲料免費加料 / WalkerLand窩客島整理提供

 

龜記大巨蛋店 演場會優惠

活動期間：即日起至2024/12/31
活動內容：憑大巨蛋演唱會票根，消費一杯飲品享免費加料乙次。

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#飲料
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
泰式料理5折！帕泰家泰式椒麻雞5折券開吃，再抽一年免費泰菜。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up