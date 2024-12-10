日本招福貓不只東京豪德寺有！位於大分縣臼杵市、供奉學問之神「菅原道真」的「福良天滿宮」，至今已超過1100年歷史，而當地流傳下來的招福紅貓具有生意興隆、招財進寶、吉祥如意、除病息災等多種功效。此外，在「福良天滿宮」的繪馬和陶偶御神籤也都是紅貓造型，亦有數款尺寸的紅色招福貓可以買回家。

▲▼日本大分景點推薦福良天滿宮充滿了紅色招福貓，貓奴一定會喜歡/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「福良天滿宮」是貓奴一定要來的大分神社，距離知名大分景點「臼杵石佛」車程僅十分鐘，恰好可以安排一日遊。而「福良天滿宮」裡頭的「招霊赤猫社」，能為參拜者帶來幸福好運、提升財運、身體健康，而紅貓造型繪馬也承載了許多人的心願。▲▼福良天滿宮的御神籤和繪馬皆為紅色貓咪造型/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝貓奴必入手的除了手繪的紅色招福貓造型御神籤之外，如同東京豪德寺一樣有販售各種尺寸的招福貓，而紅色招福貓為「福良天滿宮」限定，因此許多日本人會為此特地前來大分參拜；目前鮮少外國觀光客知道「福良天滿宮」，不像東京豪德寺一貓難求，窩客島推薦可以安排大分旅遊、帶一隻紅色招福貓以及滿滿的幸運回家。

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▲紅色招福貓為福良天滿宮限定，並有數種尺寸/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

福良天滿宮資訊

地址：大分県臼杵市福良211

電話：(0972)63-2739