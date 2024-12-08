為了不要讓婆婆媽媽一直忙著準備年夜飯、年菜，典華幸福機構推出2025星級年菜外帶服務，以「當日現煮」的理念為核心，將星級餐廳的高品質料理帶入家中、在家也可以品嚐到美味的年菜料理，滿足民眾在家團圓圍爐的需求。



▲典華2025「典食成金」年菜外帶早鳥優惠搶先看 / 典華幸福機構提供、WalkerLand窩客島整理



典華主廚精心設計的2025年菜菜單，將傳統與創新完美結合。其中，「團圓錦繡拼盤」以六款經典開胃菜揭開佳餚序幕，包括柚香日本干貝、涼拌魚肚、蜜汁脆鱔等，為團圓飯增添多重層次的味蕾享受。重頭菜「砂鍋瑤柱婆參佛跳牆」以老母雞湯和古法慢煨，湯汁濃郁且膠質豐富，堪稱年夜飯桌上的必備經典。▲典華2025「典食成金」年菜外帶 團圓錦繡拼盤、砂鍋瑤柱婆參佛跳牆 / 典華幸福機構提供、WalkerLand窩客島整理不可錯過的還有「蒜香脆皮雞」，經秘製調料醃製後，經過繁複手工烹調，外皮酥脆、肉質多汁，香味撲鼻，令人回味無窮。「法式戰斧豬排」則以三種部位肉組成，醃漬入味且口感豐富，搭配特製醬汁，打造出層次分明的享受。▲典華2025「典食成金」年菜外帶 蒜香脆皮雞、法式戰斧豬排 / 典華幸福機構提供、WalkerLand窩客島整理此外，還有象徵「年年有餘」的「清蒸東星斑」，選用高檔食材，搭配蔥蒜提味，清蒸手法凸顯魚肉鮮嫩。「蠔皇鮮鮑花菇」以特級鮑魚和精製醬汁演繹頂級年菜的美味；而「芋見含吉八寶飯」結合台灣特產蕃薯和芋泥，寓意平安團圓，傳遞濃厚的鄉土情懷。▲典華2025「典食成金」年菜外帶 清蒸東星斑、芋見含吉八寶飯 / 典華幸福機構提供、WalkerLand窩客島整理典華幸福機構的年菜外帶服務不僅注重食材與風味，更提供便利的取餐流程。顧客可在預訂後自選取貨地點和時間，年菜配有精美保溫袋，兼顧環保與實用，讓忙碌的現代人能輕鬆應對年節烹飪的挑戰。並且，2025「典食成金」6人份年菜原價10,380元，早鳥優惠價8,280元，並加贈價值1,200元的折價券，可於典華旗下餐廳使用。▲典華2025「典食成金」年菜外帶早鳥優惠價8,280元 / 典華幸福機構提供、WalkerLand窩客島整理



典華2025「典食成金」年菜外帶

早鳥優惠：於2025年1月6日前推出，6人份年菜從原價10,380元降至8,280元，還附贈價值1,200元的餐飲折價券，可於旗下豐FOOD海陸百匯、典華雅聚等餐廳使用。



2025典華外年菜

團圓錦繡拼盤

六款精選前菜，包括柚香日本干貝、涼拌魚肚、蜜汁脆鱔、烏魚子、川湘口水雞、蔗香燻蹄，每一道皆注重細膩口感與搭配，象徵團圓美滿的佳餚序曲。



砂鍋瑤柱婆參佛跳牆

使用老母雞湯與古法慢煨，融入瑤柱與婆參的精華，湯汁濃郁，營養豐富，搭配附贈的砂鍋，讓年夜飯更添豐盛與儀式感。



蒜香脆皮雞

選用秘製調料醃製，再以傳統技法烹調，外皮酥脆、肉質鮮嫩，蒜香味濃，適合大人小孩共享的經典佳餚。



法式戰斧豬排

由里肌肉、上蓋肉與骨邊肉組成，醃漬入味，搭配獨特醬汁，層次分明，軟嫩中帶有嚼勁，是年節期間的創新之選。



清蒸東星斑

選用外皮光滑、肉質滑嫩的高檔魚種，清蒸方式保留魚肉鮮美，搭配蔥蒜提味，是象徵年年有餘的吉祥佳餚。



蠔皇鮮鮑花菇

精選特級鮑魚，搭配精製蠔皇醬汁，口感Q彈鮮嫩，鮮美與濃郁完美融合，成為宴席上的亮點美味。



芋見含吉八寶飯

以台灣特色蕃薯為中心，搭配芋泥餡與紫米飯，寓意庇護與平安，傳遞濃厚的台灣情懷與新年祝福。



蒜蓉蒸波士頓龍蝦

龍蝦搭配蒜蓉細細烹調，肉質鮮甜，視覺與味覺兼具的豪華菜色，為年菜增添華麗氣息。



發財元蹄

以濃郁滷汁慢燉的元蹄，象徵新年財運滾滾，是家人圍爐的寓意佳餚。



典華幸福機構

地址：台北市中山區植福路8號

電話：02-8502-0555

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