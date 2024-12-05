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情侶約會聖地！東京Konica Minolta 天文館「星際冰晶殿堂」特展可以免費入場。

天文館 東京 日本 展覽
2024-12-05 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：コニカミノルタプラネタリウム株式会社
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特派員 Trish

特派員 Trish

準備去東京自助旅行的旅人有福了！位於東京市中心有樂町的Konica Minolta 天文館，即日起至2025年1月13日期間，推出冬季限定活動「星空冰晶館」。最吸引人的莫過於活動採免費入場制，讓旅客能在星空與冰晶交織的夢幻場景中，拍攝美照、擁有一場奢華的視覺饗宴。

▲東京市中心有樂町的Konica Minolta 天文館推出冬季限定活動「星空冰晶館」。

活動在天文館的DOME1圓頂劇場舉行，劇場將放映虛構的冰晶星球，遊客可以看到冰雪城堡、璀璨水晶等夢幻影像，由於影像是沉浸式的，遊客可以隨時拍照、捕捉絕美的瞬間。
 
▲劇場將放映虛構的冰晶星球。



東京Konica Minolta 天文館特別推出了3項活動。「幸運冰晶」為抽獎活動，頭獎得主可享受漫天的星光。喜歡挑戰的旅客則可以試試「一桿進洞」，只要滑動冰塊使其落入特定洞中即可，成功次數越多，就能獲得愈豪華的獎品。此外，「雪球靶射」遊戲供遊客化身神射手，可透過投擲雪球擊倒目標來贏取獎品。

▲東京Konica Minolta 天文館特別推出精彩活動。

活動期間為每日上午11點至晚間7點，12月31日會縮短營業時間到下午5點30分，元旦當天則休館不開放。雖然入場免費，但餐飲和遊戲體驗都需要額外付費。場館位置便利，位於有樂町Marion百貨公司9樓，非常適合遊客在購物或觀光之餘順道造訪。
美食當然也是不可或缺的重點。DOME1會場內特別開放飲食，推出了以冰晶與水晶為概念的限定餐點。遊客可以一邊品嚐星空水晶瓶飲品與冰晶館精選組合，一邊欣賞周遭夢幻的視覺效果。

▲以冰晶與水晶為概念的限定餐點。

 

星空水晶瓶



 

冰晶館精選組合



對於計畫到訪的旅客來說，建議可以將這個活動與有樂町周邊的銀座購物區或皇居等景點串連，規劃一趟豐富的東京市區行程。在寒冷的冬季，這個溫暖的室內景點無疑是一個絕佳的旅遊選擇。

 

星際冰晶殿堂特展活動資訊

活動日期：即日起～2025年1月13日　
※12月31日營業至17:30。1月1日休館不開放。
入場時間：11：00～19：00
入場費用：免費
地址：東京都千代田區有樂町二丁目5-1 有樂町Marion 9樓
交通方式：JR有樂町站銀座口徒步1分鐘
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