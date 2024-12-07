在京都這座千年古都，1964年落成的京都塔，見證了超過半世紀的城市變遷。隨著2024年底即將迎來一甲子里程碑，這座現已更名為「Nidec京都塔」的現代地標推出了一系列的紀念活動，包含夜間投影光雕秀和特色住宿方案！





這座位於京都車站前、僅需步行兩分鐘的現代地標，不只是遊客必訪景點，更是見證京都邁向國際化的重要象徵。60週年標誌中，由60種顏色組成的「60」字樣，正代表著多元共生與光明未來的企盼。從12月1日起至2025年底，一系列紀念活動將陸續展開，包括深受歡迎、相隔六年重啟的「登階活動」等，邀請各地旅人共同參與這場別具意義的慶典。



活動資訊

在活動期間，現場購買的當日票將特別更換成5種不同設計，展現從開業至今的歷史外觀照片。從懷舊的昭和、平成時代到最新外觀，將隨機發售。不只如此，Nidec京都塔展望台為此首次推出夜間投影光雕秀，將在12月初的一週及開業紀念日（2024年12月1日～7日、12月28日）舉辦。在地上100公尺的高度，觀眾可以欣賞到以京都四季與京都塔本身歷史為主題的聲光表演。此外，展望台一樓的歷史特展將展出珍貴的建造期照片、歷代展望台人員制服，甚至是已停業大浴場的用品，遊客能夠深入了解這座地標的演變歷程。

活動期間：2024年12月1日～2025年12月27日※各項活動舉辦期間不同。

營業時間：10：00～21：00（最後入場20：30）

展望台入場費：

成人：900日圓

高中生：700日圓

中小學生：600日圓

幼兒（3歲以上）：200日圓

※展望台門票在京都塔大樓1樓、Nidec京都塔展望台1樓，以及關西旅遊資訊中心（京都塔大樓3樓，營業時間10：00～17：30）販售。







為了讓更多人參與這場歷史性的慶典，京都塔酒店也推出兩款特色住宿方案。其中最引人注目的是每日限量一間的60週年紀念主題房，房內可見塔樓施工圖紙壁紙。另一方案則特別為1964年出生的同齡貴賓準備，提供從特製餅乾到專業攝影服務等六大特典。正在安排京都自助旅遊的你，千萬不要錯過這個千載難逢的活動喔！





60週年紀念主題房方案

販售期間：即日起～2025年8月31日

住宿期間：2024年12月28日～2025年9月1日退房

房數：每日限定1間

費用：雙人入住每人10,700日圓起





60週年紀念六大特典方案

特別為1964年出生的同齡貴賓準備，提供60週年紀念特製餅乾、提早入住/延遲退房等六大特典。還可在展望台4樓的拍照景點享受專業攝影師拍攝觀光紀念照的服務。

販售期間：即日起～2025年3月31日

住宿期間：即日起～2025年4月1日退房

費用：雙人入住每人10,200日圓起

地址：京都市下京區烏丸通七條下東鹽小路町721-1

交通方式：從JR京都站烏丸中央口步行約2分鐘

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