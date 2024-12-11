在寒冬將至之際，日本知名精品咖啡品牌「猿田彥咖啡」帶來一年一度的好消息 —— 2025年新春福袋發售啦！這次的福袋以「惠比壽袋」為名，設計好看，商品也充滿誠意，粉絲和咖啡中毒者必收！

2025年猿田彥咖啡福袋

今年的福袋分為三款，分別針對不同需求的咖啡愛好者。







濾掛包套組

最受矚目的是「濾掛包套組」，售價6,480日圓（含稅），內含十種不同風味的濾掛式咖啡，共24包。從經典的大吉綜合到獨特的花香系列，加上限定的新年紅包綜合，你可以一次品嚐猿田彥咖啡的多元風味。除了咖啡以外，還有托特包和保溫杯各一。



咖啡豆套組

咖啡豆套組售價6,480日圓（含稅），特別替想嘗試淺焙咖啡的人設計，內容物包含三款精選綜合豆與一款單品咖啡。其中，哥倫比亞Angie Lorena Arusi Bourbon水洗處理豆更是令人期待的亮點。







迷你套組

對於預算較少或想初次嘗試的消費者，3,200日圓的「迷你套組」則是理想選擇，提供八種風味共12包的濾掛包。







托特包

值得一提的是，每款福袋都附贈3款實用小物。其中，托特包的設計靈感來自咖啡豆，散發著光芒的咖啡豆象徵著好運，逗趣又吉祥。大小適中，可容納A4文件。







保溫杯

隨手保溫杯則是福袋中的另一亮點，採用雙層結構設計，完美達到保溫效果與便利性。容量約實際容量300ml，耐熱溫度最高150℃、最低-40℃。



兩用包包掛勾

這款包包掛勾也能當作手機支架使用。體積小巧、攜帶方便，特別適合上班族。可承重約3.5kg。







新年紅包綜合咖啡豆

猿田彥咖啡也特別推出新年限定的新年紅包綜合咖啡豆。包裝完美融入了新年的意象。這款中焙咖啡揉合了山茶花的清新、巨峰葡萄的甜美，以及日本酒的醇厚，使用了巴拿馬Elida Catuai Natural與兩款衣索比亞精品豆調配而成。售價1,200日圓。以上的福袋已經於2024年12月1日開放預購，消費者可以在官方線上商店或實體門市預訂。線上購物滿5,400日圓即可享有免運優惠，就算不住日本，也可以透過代購、轉運入手喔！猿田彥咖啡的腦粉們，快下手吧！



■猿田彥咖啡官方網站