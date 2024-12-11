草莓控最愛的冬天限定「草莓季」來了！超人氣法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie以獨具匠心的法式甜點工藝，結合當季新鮮草莓與節慶創意，推出多款期限定草莓甜點。其中，包含了必吃「草莓純生鮮奶油蛋糕」、以及「草莓22階」，都是草莓控不可以錯過的必吃美食。



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▲草莓控最愛的冬天限定「草莓季」來了 / 法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie提供、WalkerLand窩客島整理



法朋這一次的「草莓季」系列以新鮮草莓為核心，打造出一系列經典與創新的甜點。其中，「草莓純生鮮奶油蛋糕」作為不可或缺的經典之選，將多層蓬鬆柔軟的鮮奶油蛋糕，結合手工製作的草莓餡料與點綴的新鮮草莓，構成一款輕盈又濃郁的美味。



▲「草莓純生鮮奶油蛋糕」草季不可或缺的經典之選 / 法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie提供、WalkerLand窩客島整理

法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie 草莓季甜點

而另一款視覺與味覺兼具的作品「草莓22階」，以層層疊加的薄餅與草莓鮮奶油為基礎，外層妝點新鮮草莓，營造出迷人的立體層次感，每一口都能感受到甜蜜果香與柔滑奶油的交織。而冬季限定的「雪藏草莓香鮮奶油蛋糕」則提供宅配服務，讓喜愛甜點的顧客即便足不出戶，也能享受到這份法式甜蜜。▲一款視覺與味覺兼具的作品「草莓22階」 / 法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie提供、WalkerLand窩客島整理同時為了迎接聖誕節的到來，法朋特別推出節慶限定系列甜點，進一步提升味蕾享受。「草莓聖誕杯」以台灣新鮮草莓為靈魂，層層疊加草莓凍、香草馬斯卡邦慕斯、手指蛋糕與杏仁脆片，創造出豐富的口感層次，搭配節日氛圍的裝飾，單杯售價200元，成為派對與送禮的絕佳選擇。「聖誕響叮噹」則為聖誕限定甜點的代表作，將百香果棉花糖、椰子絲、白巧克力與日式修多蛋糕融為一體，並加入草莓醬與歐牧鮮奶油，每一口都充滿驚喜。▲法朋特別推出聖誕節慶限定系列甜點 / 法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie提供、WalkerLand窩客島整理此外，法朋的「國王派系列」以經典與創新口味征服挑剔的味蕾。「義大利經典原味國王派」選用頂級杏仁粉、日本鳥越麵粉與農場雞蛋，結合蘭姆酒與馬達加斯加香草莢，打造出酥脆香濃的法式經典風味。而「草莓戀語國王派」則以自製草莓玫瑰果醬、草莓乾與白玉為內餡，搭配草莓酒與義大利杏仁粉，呈現出濃郁的草莓新風味，適合作為節日的甜點主角。除了蛋糕與派類甜品，法朋還推出聖誕餅乾系列，提供更多樣化的節日選擇。「聖誕餅乾提袋」內含多款手工餅乾，包括檸檬夾心、莓香細雨與帕瑪森餅乾等，成為節慶心意禮品的首選。而「聖誕餅乾袋」則以小巧精緻為特色，內含榛果達克與鹹蛋黃布列塔尼等創意風味，無論送禮還是自用都十分貼心。▲「聖誕餅乾提袋」內含多款手工餅乾，包括檸檬夾心、莓香細雨與帕瑪森餅乾 / 法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie提供、WalkerLand窩客島整理

草莓純生鮮奶油蛋糕：經典必嚐，以新鮮草莓、手工草莓餡與蓬鬆鮮奶油製成，售價1,180元（5吋）起。

草莓22階：層層疊加薄餅與草莓鮮奶油，外層以新鮮草莓妝點，展現極致層次感。售價1,280元（單品）。

雪藏草莓香鮮奶油蛋糕：冬季限定宅配甜點，由草莓、鮮奶油與鬆軟蛋糕組成，售價980元（6吋）。

草莓芙蓮：以酥皮搭配濃郁草莓餡，售價450元（單份）。

草莓炙燒乳酪：結合法式乳酪與新鮮草莓的創意甜點，售價520元（單份）。

草莓戚風蛋糕：蓬鬆戚風搭配草莓與鮮奶油，售價1,050元（6吋）。



法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie 聖誕節限定甜點系列

草莓聖誕杯：層次豐富的節慶甜點，內含草莓凍、香草馬斯卡邦慕斯等，單杯售價200元。

聖誕響叮噹：豪華多層甜點，結合百香果棉花糖、椰子絲與森林莓果，單顆售價1,780元。

聖誕餅乾提袋（大）：內含檸檬夾心、莓香細雨、檸檬瑪德蓮等多款手工餅乾，售價380元。

聖誕餅乾袋（小）：包括榛果達克、鹹蛋黃布列塔尼等小巧精緻餅乾，售價280元。



法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie 國王派系列

義大利經典原味國王派：以頂級杏仁粉、馬達加斯加香草莢打造的經典法式甜點，售價1,080元（8吋）。

草莓戀語國王派：內餡加入草莓玫瑰果醬與草莓酒，展現創新草莓風味，售價1,180元（8吋）。



法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie 活動期間與訂購方式

草莓季甜點：即日起限量供應至季末。

聖誕限定系列：即日起販售至12月25日。

訂購方式：需提前3至5天預訂，可至官網或實體門市下單，並於購買隔日內享用完成。

