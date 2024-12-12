冬季草莓饗宴再度來襲！東京各大飯店推出草莓甜點自助餐，你可以一次品嚐以當季草莓精心製作的美味甜點。這篇我們特別為大家整理了東京市區內各大飯店推出的冬季草莓甜點自助餐，快筆記起來！

Strings 東京飯店

Strings 東京飯店將於2024年12月28日起在26樓的「Melodia」推出草莓半自助午餐。餐廳從品川站港南口可直達，主打當季草莓料理。這次的「Strawberry Vivace」主題式半自助餐包含前菜和甜點自助區，主菜則提供七種選擇，包括義大利麵、魚類和肉類。每位客人可依個人喜好搭配餐點。





自助餐資訊

活動期間：2024年12月28日～2025年3月12日

供應時間：11：30～14：00（最後點餐時間）※限時2小時

地點：東京都港區港南2-16-1 品川東方第一大廈26-32樓

價格：

●平日：7,480日圓，小學生3,740日圓，學齡前兒童免費

●週末與假日：7,920日圓，小學生3,990日圓，學齡前兒童免費





Westin 飯店 Tokyo

東京Westin飯店今年邁入第30年，預計在一樓的「The Terrace」餐廳推出草莓甜點自助餐，供應時間為2025年1月6日到4月30日的平日。注意只有平日，周末沒有喔！自助餐每兩個月更換一次菜單，場內提供超過20種甜點，包括蛋糕、杯裝點心、草莓創意濃湯和烘焙小點。



自助餐資訊

活動期間：2025年1月6日～4月30日※僅平日供應

供應時間：15：00～17：00（最後點餐時間：16：30）※用餐時間90分鐘

地點：東京都目黒區三田1丁目4-1 國際餐廳「The Terrace」1樓

價格：成人6,500日圓（含稅及服務費），兒童3,500日圓（含稅及服務費）





新大谷酒店

新大谷酒店的「Garden Lounge」茶廳位於日本庭園旁，目前已經從2024年12月1日開始推出草莓甜點自助餐，活動預計持續到2025年3月31日。這次的自助餐主打博多草莓，其中包括招牌的「新超級博多草莓蛋糕」。這款蛋糕使用了長崎縣的太陽蛋和九州大牟田的鮮奶油。自助餐還提供博多草莓卷、草莓塔和草莓果凍等多款點心。草莓卷內加入鮮奶油和黑糖紅豆餡，草莓果凍則加入草莓汁製作，光聽就令人食指大動。





自助餐資訊

活動期間：即日起～2025年3月31日，每次90分鐘

地點：東京都千代田區紀尾井町4-1

價格：

●平日：成人7,000日圓，兒童4,200日圓

●週末假日：成人8,200日圓，兒童4,200日圓

●12月24、25日採用週末假日價格

●12月31日至1月3日採用特別價格

●另需加收服務費





東京灣洲際酒店

東京灣洲際酒店的「Chef's Live Kitchen」餐廳將在2025年1月17日到3月18日舉辦草莓巧克力自助餐，時間為每天下午3點到4點45分。餐廳為配合情人節和白色情人節，把草莓搭配三種巧克力來製作點心。客人入座後會先收到一份草莓可麗餅，內餡是草莓和卡士達醬。自助餐檯的點心包括草莓塔、馬斯卡彭草莓蛋糕、草莓奶酪和巧克力布丁。餐廳還準備了巧克力噴泉，你可以享用沾巧克力的新鮮草莓。DIY區則有咖啡果凍配牛奶冰淇淋的聖代。



自助餐資訊

活動期間：2025年1月17日至3月18日

供應時間：15：00～16：45（最後點餐時間16：30）

地點：東京都港區海岸1丁目16-2號

價格：

●平日：成人4,510日圓，兒童2,200日圓

●週末假日：成人5,390日圓，兒童2,200日圓